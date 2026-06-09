Леоненко разнес арбитров перед стартом ЧМ-2026: «Смотришь на этот монитор»

Легенда киевского Динамо Виктор Леоненко рассказал, какая национальная сборная может стать главным сюрпризом ЧМ-2026, заговорив об арбитрах.

– Какая сборная станет главным сюрпризом турнира и повторит путь Марокко-2022?

– Думаю, снова выстрелит какая-нибудь африканская команда, и даже не одна. Сейчас уровень футбола в целом выровнялся. Раньше никто не знал, кто там и где играет, какие-то кассеты выискивали. Сейчас все чемпионаты на виду.

Но главное, чтобы ВАР и судьи снова не начали чудить. Смотришь иногда на этот монитор, а он ничего не помогает: в одном матче за такое прикосновение ставят пенальти, в другом – нет. Хочется, чтобы команды выигрывали заслуженно, а не благодаря случайностям, – сказал Виктор.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля в 16 городах. Действующим обладателем трофея является команда Аргентины. ЧМ-2026 впервые будет проведен в расширенном формате, в котором 48 сборных распределены на 12 групп по четыре команды.