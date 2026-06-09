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Испания
09 июня 2026, 10:47 | Обновлено 09 июня 2026, 11:02
386
0

Назван талантливый футболист, который может заменить Месси и Роналду

Виктор Леоненко отметил перспективы испанского вингера Ламина Ямаля

09 июня 2026, 10:47 | Обновлено 09 июня 2026, 11:02
386
0
Назван талантливый футболист, который может заменить Месси и Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона
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Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высоко оценил шансы вингера испанской «Барселоны» Ламина Ямаля стать новым символом футбола в ближайшем будущем:

– Вы видите сейчас игроков, которые по потенциалу в ближайшем будущем могут заменить Месси и Роналду и стать символами эпохи?

– Больше всего шансов у Ламина Ямаля, потому что он выступает за «Барселону», где всегда стабильная и поставленная игра. Увидим, хватит ли у него, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда здоровья, чтобы держать столь высокий уровень.

Если посмотреть, то Роналду и Месси серьезные травмы обходили. Мбаппе, например, забивает многое, но вы можете представить его в роли разыгрывающего? Нет, у него же брака больше, чем у кого-либо, – считает Леоненко.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 45 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 18 результативных передач. Талантливый 18-летний вингер продолжает подготовку к ЧМ-2026, где сборная Испании является одним из главных фаворитов.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Ламин Ямаль Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Лионель Месси Криштиану Роналду Виктор Леоненко
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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