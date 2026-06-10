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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «У меня вопрос к президенту Реала...»
Чемпионат мира
10 июня 2026, 14:41 |
294
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «У меня вопрос к президенту Реала...»

Легенда «Динамо» не понимает, почему Перес отпустил Карло Анчелотти из Реала

10 июня 2026, 14:41 |
294
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «У меня вопрос к президенту Реала...»
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко
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Легенда киевского Динамо Виктор Леоненко заявил, что на ЧМ 2026 будет болеть за национальную сборную Бразилии, возглавляемую Карло Анчелотти, обратившись к президенту мадридского Реала.

«А за Бразилию буду болеть на ЧМ 2026, потому что ее возглавляет Анчелотти. У меня вопрос к президенту Реалу Пересу: «Почему он отпустил Анчелотти?». Человек с Реалом все выиграл», – сказал Леоненко.

Накануне Мадридский Реал объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом Альваро Арбелоа. Ожидается, что совсем скоро «сливочных» возглавит Жозе Моуриньо.

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Виктор Леоненко Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Флорентино Перес ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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От що за людина, зіпсував Пересу день. Тепер президент Реала саме сидить і думає, що саме відповісти Віктору Леоненку. 
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Ти ще туди свого носа не засунув
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