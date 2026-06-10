Виктор ЛЕОНЕНКО: «У меня вопрос к президенту Реала...»
Легенда «Динамо» не понимает, почему Перес отпустил Карло Анчелотти из Реала
Легенда киевского Динамо Виктор Леоненко заявил, что на ЧМ 2026 будет болеть за национальную сборную Бразилии, возглавляемую Карло Анчелотти, обратившись к президенту мадридского Реала.
«А за Бразилию буду болеть на ЧМ 2026, потому что ее возглавляет Анчелотти. У меня вопрос к президенту Реалу Пересу: «Почему он отпустил Анчелотти?». Человек с Реалом все выиграл», – сказал Леоненко.
Накануне Мадридский Реал объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом Альваро Арбелоа. Ожидается, что совсем скоро «сливочных» возглавит Жозе Моуриньо.
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