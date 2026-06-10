Виктор ЛЕОНЕНКО: «У меня вопрос к президенту Реала...»

Легенда киевского Динамо Виктор Леоненко заявил, что на ЧМ 2026 будет болеть за национальную сборную Бразилии, возглавляемую Карло Анчелотти, обратившись к президенту мадридского Реала.

«А за Бразилию буду болеть на ЧМ 2026, потому что ее возглавляет Анчелотти. У меня вопрос к президенту Реалу Пересу: «Почему он отпустил Анчелотти?». Человек с Реалом все выиграл», – сказал Леоненко.

Накануне Мадридский Реал объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом Альваро Арбелоа. Ожидается, что совсем скоро «сливочных» возглавит Жозе Моуриньо.