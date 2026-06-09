Матч за УПЛ. Агробизнес – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 июня в 18:00 начнется второй матч в рамках переходных игр за право сыграть в УПЛ сезона 2026/27 между командами Агробизнес и Кудровка.

Первая встреча между представителем УПЛ Кудровкой и командой Первой лиги Агробизнесом завершилась вничью 0:0.

Победитель сегодняшней встрече получит право играть в элите в новом чемпионате.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

Агробизнес – Кудровка. Начало – в 18:00