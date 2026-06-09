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Премьер-лига
Агробизнес
09.06.2026 18:00 - : -
Кудровка
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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 06:46 | Обновлено 09 июня 2026, 07:02
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0

Матч за УПЛ. Агробизнес – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Определятся все участники УПЛ нового сезона

09 июня 2026, 06:46 | Обновлено 09 июня 2026, 07:02
101
0
Матч за УПЛ. Агробизнес – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кудровка
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9 июня в 18:00 начнется второй матч в рамках переходных игр за право сыграть в УПЛ сезона 2026/27 между командами Агробизнес и Кудровка.

Первая встреча между представителем УПЛ Кудровкой и командой Первой лиги Агробизнесом завершилась вничью 0:0.

Победитель сегодняшней встрече получит право играть в элите в новом чемпионате.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

Агробизнес – Кудровка. Начало в 18:00

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Агробизнес Агробизнес - Кудровка Кудровка Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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