Матч за УПЛ. Агробизнес – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определятся все участники УПЛ нового сезона
9 июня в 18:00 начнется второй матч в рамках переходных игр за право сыграть в УПЛ сезона 2026/27 между командами Агробизнес и Кудровка.
Первая встреча между представителем УПЛ Кудровкой и командой Первой лиги Агробизнесом завершилась вничью 0:0.
Победитель сегодняшней встрече получит право играть в элите в новом чемпионате.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.
Агробизнес – Кудровка. Начало – в 18:00
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