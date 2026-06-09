Даяна Ястремская – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Хертогенбосе
9 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Чехии Сары Бейлек (Чехия, WTA 46). Поединок начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Джессикой Бузас Манейро, либо с Айлой Томлянович.
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