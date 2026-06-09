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  4. Даяна Ястремская – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 июня 2026, 05:25 |
46
0

Даяна Ястремская – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Хертогенбосе

09 июня 2026, 05:25 |
46
0
Даяна Ястремская – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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9 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Чехии Сары Бейлек (Чехия, WTA 46). Поединок начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Джессикой Бузас Манейро, либо с Айлой Томлянович.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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