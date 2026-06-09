ФОТО. Как сборная Англии спасается от жары перед ЧМ-2026

Футболисты сборной Англии продолжают подготовку к чемпионату мира.

После победы над Новой Зеландией (1:0) в товарищеском матче команда Томаса Тухеля восстанавливалась во Флориде. Игроки провели время у бассейна, спасаясь от жары перед стартом турнира.

В центре внимания оказались Марк Гехи, Олли Уоткинс и Джордан Хендерсон. Защитника «Манчестер Сити» сфотографировали в бассейне с надувным кругом в стиле американского флага, а Уоткинс и Хендерсон опробовали официальный мяч чемпионата мира 2026 года – Trionda.

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Свой первый матч на мундиале англичане проведут 17 июня против Хорватии на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне. Также соперниками команды Тухеля по группе L станут сборные Ганы и Панамы.

Сборная Англии надеется впервые с 1966 года выиграть чемпионат мира. Для Томаса Тухеля это будет первый крупный турнир во главе национальной команды.