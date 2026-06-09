Эксперт объяснил, чего еще не хватает сборной Украины при Мальдере

Два товарищеских матча, проведенных сборной Украины под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры – с Польшей и Данией, пока оставили немало вопросов. Впрочем, это неудивительно, ведь итальянский специалист находится на начальной стадии своей самостоятельной работы с коллективом национального уровня.

О своих впечатлениях от первых поединков Мальдеры корреспонденту Sport.ua рассказал бывший игрок и главный тренер «Александрии» Юрий Гура.

– Мое личное мнение таково: в первой встрече с поляками наши ребята отдавались игре, хотели показать себя новому наставнику с лучшей стороны. А вот о следующем матче этого не сказал бы. Меня удивила Дания. Футболисты сборной этой страны неплохо вели игру, и могу сказать, что примененная ими тактика 4-5-1 мне очень понравилась. Датчане хорошо играли. И хотя было слышно разговоры, вроде бы тренер у них плохой, но повторюсь: Дания мне понравилась. Но чтобы мы не говорили о сопернике – нужно думать о своей сборной. Нам нужно как-то приспосабливаться, потому что так же было и при тренерстве Реброва: первые игры команда бежала, и тот же Иван Калюжный был лучшим. А потом все равно произошел спад, провал. И каким бы тренером ни был, футболисты все равно будут играть в свой футбол.

– В чем, на ваш взгляд, сборной Украины следует сделать коррективы для того, чтобы улучшить свой уровень?

– Несмотря на все, должна быть сыгранность. Пока еще у нашей команды нет целостности как таковой. Смотришь на игру того или иного футболиста и ловишь себя на мысли: сборная Украины состоит из многих звезд, но хотелось бы, чтобы это было единое целое. Да, они вместе поют гимн страны, как-то сплотятся – и все это хорошо. Но ведь должен быть монолитный коллектив и на футбольном поле.

– Как бы вы охарактеризовали футбол Мальдеры?

– Пока никак. Он ничем не отличается от того же Реброва. Я думаю, что Мальдера уделяет большое внимание анализу игры соперника, его сильным и слабым сторонам. Не сказал бы, что есть какой-то «стиль Мальдеры» или еще кого-то. Если бы мы вспоминали период работы в «Шахтере» Де Дзерби, когда центральные защитники становились «на мяч» и ждали – Марлон или кто-то еще, то уже говорили, что это стиль итальянца. Мол, «горняки» катают мяч, используют много передач. Так что определить стиль Мальдеры и сказать, что именно он хочет, я пока не могу. Как я уже сказал, в той же игре с поляками нашим футболистам на эйфории хотелось показать себя как можно лучше.