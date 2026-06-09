ФОТО. Трубин обратился к украинцам после драматичного сбора сборной

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги июньского сбора национальной команды после товарищеских матчей против Польши и Дании.

В своем Instagram вратарь опубликовал серию фотографий и поблагодарил болельщиков за поддержку: «Этот сбор запомнится надолго. Родная атмосфера. Поддержка болельщиков. Начало нового этапа для нашей сборной. И моменты, которые напоминают о самом важном. Спасибо каждому, кто был рядом», – написал Трубин.

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Публикация быстро собрала тысячи лайков и множество комментариев. Среди реакций фанатов: «Будем ждать новых встреч», «Успехов!», «Спасибо за вашу игру и самоотдачу».

Напомним, что в июне сборная Украины провела два товарищеских матча.