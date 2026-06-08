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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Не простили вылет из Серии А. Пиза уволила главного тренера
Италия
08 июня 2026, 23:58 | Обновлено 09 июня 2026, 00:01
87
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не простили вылет из Серии А. Пиза уволила главного тренера

Оскар Хильемарк не оправдал ожиданий

08 июня 2026, 23:58 | Обновлено 09 июня 2026, 00:01
87
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не простили вылет из Серии А. Пиза уволила главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Хильемарк
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«Пиза» сообщила на официальном сайте об увольнении главного тренера команды Оскара Хильемарка.

Вместе с 33-летним шведским наставником клуб покинут и его помощники – Фредрик Альшранд и Хавьер Агенхо.

Хильемарк возглавил «Пизу» в начале февраля вместо Альберто Джилардино, но улучшить результаты не сумел. Под его руководством команда набрала лишь 4 очка в 15 матчах Серии А (1 победа, 1 ничья и 13 поражений), что привело к вылету тосканского клуба в Серию Б.

Ранее в «Фиорентине» назвали имя нового главного тренера.

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ОФИЦИАЛЬНО. В Фиорентине назвали нового главного тренера
Оскар Хильемарк отставка Серия A Серия B чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник
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