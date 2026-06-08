ОФИЦИАЛЬНО. Не простили вылет из Серии А. Пиза уволила главного тренера

«Пиза» сообщила на официальном сайте об увольнении главного тренера команды Оскара Хильемарка.

Вместе с 33-летним шведским наставником клуб покинут и его помощники – Фредрик Альшранд и Хавьер Агенхо.

Хильемарк возглавил «Пизу» в начале февраля вместо Альберто Джилардино, но улучшить результаты не сумел. Под его руководством команда набрала лишь 4 очка в 15 матчах Серии А (1 победа, 1 ничья и 13 поражений), что привело к вылету тосканского клуба в Серию Б.

Ранее в «Фиорентине» назвали имя нового главного тренера.