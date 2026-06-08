Италия08 июня 2026, 23:58 | Обновлено 09 июня 2026, 00:01
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ОФИЦИАЛЬНО. Не простили вылет из Серии А. Пиза уволила главного тренера
Оскар Хильемарк не оправдал ожиданий
08 июня 2026, 23:58 | Обновлено 09 июня 2026, 00:01
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«Пиза» сообщила на официальном сайте об увольнении главного тренера команды Оскара Хильемарка.
Вместе с 33-летним шведским наставником клуб покинут и его помощники – Фредрик Альшранд и Хавьер Агенхо.
Хильемарк возглавил «Пизу» в начале февраля вместо Альберто Джилардино, но улучшить результаты не сумел. Под его руководством команда набрала лишь 4 очка в 15 матчах Серии А (1 победа, 1 ничья и 13 поражений), что привело к вылету тосканского клуба в Серию Б.
Ранее в «Фиорентине» назвали имя нового главного тренера.
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