Левый Берег – Александрия. Плей-офф за УПЛ. Смотреть онлайн LIVE
Матч состоится 9 июня в 15:30 по киевскому времени
Во вторник, 9 июня, состоится второй матч между клубами «Левый Берег» и «Александрия» в плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2026/27.
Ответный поединок примет «Арена Левый Берег» в Киеве. Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Панчишин.
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Напомним, что первая встреча команд не выявила победителя – 1:1.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Левый Берег – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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