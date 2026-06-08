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Премьер-лига
Левый Берег
09.06.2026 15:30 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 23:27 | Обновлено 08 июня 2026, 23:32
61
0

Левый Берег – Александрия. Плей-офф за УПЛ. Смотреть онлайн LIVE

Матч состоится 9 июня в 15:30 по киевскому времени

08 июня 2026, 23:27 | Обновлено 08 июня 2026, 23:32
61
0
Левый Берег – Александрия. Плей-офф за УПЛ. Смотреть онлайн LIVE
УПЛ
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Во вторник, 9 июня, состоится второй матч между клубами «Левый Берег» и «Александрия» в плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2026/27.

Ответный поединок примет «Арена Левый Берег» в Киеве. Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Панчишин.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, что первая встреча команд не выявила победителя – 1:1.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Левый Берег – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Левый Берег – Александрия
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Трансляция матча В эфире

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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