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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 22:01 | Обновлено 08 июня 2026, 22:50
1912
0

Топ-клуб интересуется Пономаренко. Установлен первый контакт

Представитель большой команды позвонил Александру Зинченко

08 июня 2026, 22:01 | Обновлено 08 июня 2026, 22:50
1912
0
Топ-клуб интересуется Пономаренко. Установлен первый контакт
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко
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Украинский левый защитник амстердамского «Аякса» Александр Зинченко рассказал, что представитель топ-клуба позвонил ему, чтобы расспросить о нападающем киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Матвее Пономаренко:

«Да, это правда. Я сказал, как есть – что у парня действительно талант, у него есть качества, чтобы стать хорошим футболистом. Нужно, конечно, много работать, правильно реагировать на ситуации, ведь сложных ситуаций в жизни будет очень много.

Говорил ли я когда-нибудь что-то плохое о ком-то? Никогда в жизни. Я всегда дам хорошую положительную оценку, потому что хочу, чтобы наши ребята играли как можно больше на высоком уровне. И это не просто слова для камеры – это так и есть. Я такой человек».

Ранее сообщалось, что Матвеем Пономаренко интересуется «Милан».

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Александр Зинченко Матвей Пономаренко Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Бомбардир
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