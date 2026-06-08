Топ-клуб интересуется Пономаренко. Установлен первый контакт

Украинский левый защитник амстердамского «Аякса» Александр Зинченко рассказал, что представитель топ-клуба позвонил ему, чтобы расспросить о нападающем киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Матвее Пономаренко:

«Да, это правда. Я сказал, как есть – что у парня действительно талант, у него есть качества, чтобы стать хорошим футболистом. Нужно, конечно, много работать, правильно реагировать на ситуации, ведь сложных ситуаций в жизни будет очень много.

Говорил ли я когда-нибудь что-то плохое о ком-то? Никогда в жизни. Я всегда дам хорошую положительную оценку, потому что хочу, чтобы наши ребята играли как можно больше на высоком уровне. И это не просто слова для камеры – это так и есть. Я такой человек».

Ранее сообщалось, что Матвеем Пономаренко интересуется «Милан».