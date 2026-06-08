Неймар получил вердикт врачей за несколько дней до старта ЧМ

За несколько дней до старта чемпионата мира по футболу болельщики сборной Бразилии не уверены, что смогут увидеть на турнире свою звезду, Неймара. Сегодня футболист прошел обследование, и бразильская федерация футбола обнародовала результаты.

«В понедельник Неймар прошел МРТ, и результаты анализов показали хорошую динамику его лечения – в пределах ожидаемых параметров. Он будет следовать плану подготовки к восстановлению, разработанному медицинской комиссией сборной Бразилии».

34-летний футболист до последнего не знал, попадет ли в заявку на чемпионат мира. В его активе шесть голов и четыре ассиста в 15 матчах сезона.