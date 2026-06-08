Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар получил вердикт врачей за несколько дней до старта ЧМ
Чемпионат мира
08 июня 2026, 21:56 | Обновлено 08 июня 2026, 22:56
1335
1

Неймар получил вердикт врачей за несколько дней до старта ЧМ

Неймар прошел обследование перед началом чемпионата мира

08 июня 2026, 21:56 | Обновлено 08 июня 2026, 22:56
1335
1 Comments
Неймар получил вердикт врачей за несколько дней до старта ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

За несколько дней до старта чемпионата мира по футболу болельщики сборной Бразилии не уверены, что смогут увидеть на турнире свою звезду, Неймара. Сегодня футболист прошел обследование, и бразильская федерация футбола обнародовала результаты.

«В понедельник Неймар прошел МРТ, и результаты анализов показали хорошую динамику его лечения – в пределах ожидаемых параметров. Он будет следовать плану подготовки к восстановлению, разработанному медицинской комиссией сборной Бразилии».

34-летний футболист до последнего не знал, попадет ли в заявку на чемпионат мира. В его активе шесть голов и четыре ассиста в 15 матчах сезона.

По теме:
Жена собирала вещи, друзья везли паспорт. Курьезный вызов Эдерсона на ЧМ
19 матчей. Южноамериканская сборная не проигрывает с сентября 2024 года
Сборной Бразилии пришлось делать замену в заявке на ЧМ-2026
сборная Бразилии по футболу Неймар травма травма ноги Сантос
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Футбол | 08 июня 2026, 19:54 11
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб

Защитника предложили «Ливерпулю»

ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти с клуба»
Футбол | 08 июня 2026, 22:02 1
ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти с клуба»
ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти с клуба»

Александр вспомнил о критике за поддержку Израиля в 2023 году

Подрез проиграла стартовый поединок на турнире WTA 125 в Илкли
Теннис | 08.06.2026, 21:25
Подрез проиграла стартовый поединок на турнире WTA 125 в Илкли
Подрез проиграла стартовый поединок на турнире WTA 125 в Илкли
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Бокс | 08.06.2026, 02:32
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
Футбол | 08.06.2026, 10:32
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мельдоний нашли?)
Ответить
0
Популярные новости
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
07.06.2026, 09:55 21
Футбол
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
08.06.2026, 09:06 4
Футбол
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
07.06.2026, 09:33 30
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
08.06.2026, 04:12 5
Бокс
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
07.06.2026, 08:44 4
Бокс
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
07.06.2026, 07:34 40
Футбол
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
08.06.2026, 05:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем