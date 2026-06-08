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  4. ДУЛУБ: «Эта позиция в сборной Украины кризисная? Я бы так не сказал»
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 21:55 | Обновлено 08 июня 2026, 22:58
472
0

ДУЛУБ: «Эта позиция в сборной Украины кризисная? Я бы так не сказал»

В распоряжении Андреа Мальдеры достаточно правых защитников

08 июня 2026, 21:55 | Обновлено 08 июня 2026, 22:58
472
0
ДУЛУБ: «Эта позиция в сборной Украины кризисная? Я бы так не сказал»
ФК Буковина. Олег Дулуб
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Известный футбольный тренер Олег Дулуб высказался по поводу подбора игроков на позицию правого защитника в сборной Украины.

В товарищеских матчах с Польшей и Данией эту позицию занимали центральные защитники Александр Романчук и Илья Забарный. Главный тренер сборной Андреа Мальдера не вызвал на сборы ни одного профильного игрока на этот фланг.

«Я бы не сказал, что позиция [правого защитника] является кризисной или вызывает серьезные проблемы. Есть Караваев, Тимчик, Конопля, тот же Крупский, которого можно было вызвать. Решение о вызове всегда принимает главный тренер», – сказал специалист.

Следующие матчи сборная Украины проведет уже осенью в рамках группового этапа Лиги наций. Соперниками украинцев станут команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

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Олег Дулуб Андреа Мальдера сборная Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Спорт-Экспресс Украина
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