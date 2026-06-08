ДУЛУБ: «Эта позиция в сборной Украины кризисная? Я бы так не сказал»
В распоряжении Андреа Мальдеры достаточно правых защитников
Известный футбольный тренер Олег Дулуб высказался по поводу подбора игроков на позицию правого защитника в сборной Украины.
В товарищеских матчах с Польшей и Данией эту позицию занимали центральные защитники Александр Романчук и Илья Забарный. Главный тренер сборной Андреа Мальдера не вызвал на сборы ни одного профильного игрока на этот фланг.
«Я бы не сказал, что позиция [правого защитника] является кризисной или вызывает серьезные проблемы. Есть Караваев, Тимчик, Конопля, тот же Крупский, которого можно было вызвать. Решение о вызове всегда принимает главный тренер», – сказал специалист.
Следующие матчи сборная Украины проведет уже осенью в рамках группового этапа Лиги наций. Соперниками украинцев станут команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
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