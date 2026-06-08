Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Существенная потеря. Игрок сборной Марокко получил травму перед ЧМ
Чемпионат мира
08 июня 2026, 20:24 | Обновлено 08 июня 2026, 20:25
455
0

Существенная потеря. Игрок сборной Марокко получил травму перед ЧМ

Абде Эззалзули выбыл на несколько недель

08 июня 2026, 20:24 | Обновлено 08 июня 2026, 20:25
455
0
Существенная потеря. Игрок сборной Марокко получил травму перед ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Абде Эззалзули
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Игрок сборной Марокко Абде Эззалзули получил травму во время товарищеского матча со сборной Норвегии – 1:1.

24-летний вингер вышел на поле в стартовом составе, но из-за полученного повреждения не смог продолжить игру после перерыва.

Во время предварительного медицинского обследования у Эззалзули диагностировали растяжение внутренней связки колена. Процесс восстановления после такой травмы займет около 3-4 недель, что ставит под серьезное сомнение участие Абде на чемпионате мира.

В ближайшее время футболист должен пройти дополнительные тесты, чтобы уточнить диагноз. Сейчас медицинский штаб сборной Марокко ожидает, пока спадет отек колена у Абде, чтобы провести их.

На чемпионате мира Марокко стартует матчем против сборной Бразилии, который состоится 14 июня в 1:00 по киевскому времени. Также на групповом этапе «Атласские львы» сыграют с Шотландией и Гаити.

Ранее сообщалось, что Холанд лишь 4 раза коснулся мяча в игре с Марокко.

По теме:
Жена собирала вещи, друзья везли паспорт. Курьезный вызов Эдерсона на ЧМ
Известного арбитра не пустили в США накануне чемпионата мира
ОФИЦИАЛЬНО. Звезда Арсенала пропустит ЧМ-2026
Абде Эззалзули сборная Марокко по футболу сборная Норвегии по футболу товарищеские матчи травма ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0. Фиаско в Словении. Видео голов и обзор
Футбол | 08 июня 2026, 19:04 0
Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0. Фиаско в Словении. Видео голов и обзор
Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0. Фиаско в Словении. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах

Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Теннис | 08 июня 2026, 17:01 9
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе

Дарья в двух сетах справилась с Паулой Бадосой, успешно начав травяной сезон

ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
Футбол | 08.06.2026, 07:20
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Футбол | 07.06.2026, 21:09
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Футбол | 08.06.2026, 09:24
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
06.06.2026, 18:01 115
Теннис
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
07.06.2026, 09:55 21
Футбол
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
07.06.2026, 07:34 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
08.06.2026, 10:32 8
Футбол
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
07.06.2026, 08:44 4
Бокс
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
07.06.2026, 08:33 11
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
08.06.2026, 02:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем