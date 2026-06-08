Существенная потеря. Игрок сборной Марокко получил травму перед ЧМ
Абде Эззалзули выбыл на несколько недель
Игрок сборной Марокко Абде Эззалзули получил травму во время товарищеского матча со сборной Норвегии – 1:1.
24-летний вингер вышел на поле в стартовом составе, но из-за полученного повреждения не смог продолжить игру после перерыва.
Во время предварительного медицинского обследования у Эззалзули диагностировали растяжение внутренней связки колена. Процесс восстановления после такой травмы займет около 3-4 недель, что ставит под серьезное сомнение участие Абде на чемпионате мира.
В ближайшее время футболист должен пройти дополнительные тесты, чтобы уточнить диагноз. Сейчас медицинский штаб сборной Марокко ожидает, пока спадет отек колена у Абде, чтобы провести их.
На чемпионате мира Марокко стартует матчем против сборной Бразилии, который состоится 14 июня в 1:00 по киевскому времени. Также на групповом этапе «Атласские львы» сыграют с Шотландией и Гаити.
Ранее сообщалось, что Холанд лишь 4 раза коснулся мяча в игре с Марокко.
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