Комментатор Александр Тынгаев ушел из жизни…

Во время рыбалки он задел удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил удар током и получил ожоги 90% тела. Три дня спустя Александр Тынгаев ушел из жизни.

В последние годы жизни Тынгаев много работал на радио, а самую большую популярность получил в 2008 году, когда комментировал матчи чемпионата Европы.

Редакция Sport.ua выражает искренние соболезнования родным и близким коллеги Александра Тынгаева…