Чемпионат Украины08 июня 2026, 20:08 | Обновлено 08 июня 2026, 21:02
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Комментатор Александр Тынгаев ушел из жизни…
Известный украинский комментатор Александр Тынгаев умер в результате трагического случая
08 июня 2026, 20:08 | Обновлено 08 июня 2026, 21:02
3018
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Во время рыбалки он задел удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил удар током и получил ожоги 90% тела. Три дня спустя Александр Тынгаев ушел из жизни.
В последние годы жизни Тынгаев много работал на радио, а самую большую популярность получил в 2008 году, когда комментировал матчи чемпионата Европы.
Редакция Sport.ua выражает искренние соболезнования родным и близким коллеги Александра Тынгаева…
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