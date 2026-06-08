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Чемпионат Украины
08 июня 2026, 20:08 | Обновлено 08 июня 2026, 21:02
3018
3

Комментатор Александр Тынгаев ушел из жизни…

Известный украинский комментатор Александр Тынгаев умер в результате трагического случая

08 июня 2026, 20:08 | Обновлено 08 июня 2026, 21:02
3018
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Комментатор Александр Тынгаев ушел из жизни…
Sport.ua. Александр Тынгаев
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Во время рыбалки он задел удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил удар током и получил ожоги 90% тела. Три дня спустя Александр Тынгаев ушел из жизни.

В последние годы жизни Тынгаев много работал на радио, а самую большую популярность получил в 2008 году, когда комментировал матчи чемпионата Европы.

Редакция Sport.ua выражает искренние соболезнования родным и близким коллеги Александра Тынгаева…

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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