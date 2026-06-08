СУДАКОВ: «Эти сборы оставили очень замечательные впечатления»

Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков подвел итоги первого сбора национальной команды Украины под руководством Андреа Мальдеры.

«Вопреки всему, эти сборы оставили очень замечательные впечатления. Невероятная атмосфера в команде, совместная работа и время, проведенное вместе, – именно то, что делает сборную настоящей командой. PS: У этой сборной есть потенциал (Роман Яремчук)», – написал Судаков.

Несколько дней назад сборная Украины обыграла поляков со счетом 2:0 и уступала соперникам из Дании (1:2) на момент, когда была остановлена ​​игра из-за падения Кристиана Эриксена. Осенью сборная Украины сыграет в Лиге наций шесть матчей против команд из Северной Ирландии, Грузии и Венгрии.