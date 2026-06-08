СУДАКОВ: «Эти сборы оставили очень замечательные впечатления»
Георгий Судаков отметил атмосферу в сборной Украины
Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков подвел итоги первого сбора национальной команды Украины под руководством Андреа Мальдеры.
«Вопреки всему, эти сборы оставили очень замечательные впечатления. Невероятная атмосфера в команде, совместная работа и время, проведенное вместе, – именно то, что делает сборную настоящей командой. PS: У этой сборной есть потенциал (Роман Яремчук)», – написал Судаков.
Несколько дней назад сборная Украины обыграла поляков со счетом 2:0 и уступала соперникам из Дании (1:2) на момент, когда была остановлена игра из-за падения Кристиана Эриксена. Осенью сборная Украины сыграет в Лиге наций шесть матчей против команд из Северной Ирландии, Грузии и Венгрии.
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