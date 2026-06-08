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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 19:57 | Обновлено 08 июня 2026, 19:58
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СУДАКОВ: «Эти сборы оставили очень замечательные впечатления»

Георгий Судаков отметил атмосферу в сборной Украины

08 июня 2026, 19:57 | Обновлено 08 июня 2026, 19:58
81
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СУДАКОВ: «Эти сборы оставили очень замечательные впечатления»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков подвел итоги первого сбора национальной команды Украины под руководством Андреа Мальдеры.

«Вопреки всему, эти сборы оставили очень замечательные впечатления. Невероятная атмосфера в команде, совместная работа и время, проведенное вместе, – именно то, что делает сборную настоящей командой. PS: У этой сборной есть потенциал (Роман Яремчук)», – написал Судаков.

Несколько дней назад сборная Украины обыграла поляков со счетом 2:0 и уступала соперникам из Дании (1:2) на момент, когда была остановлена ​​игра из-за падения Кристиана Эриксена. Осенью сборная Украины сыграет в Лиге наций шесть матчей против команд из Северной Ирландии, Грузии и Венгрии.

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Георгий Судаков Бенфика Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Роман Яремчук
Руслан Полищук Источник: Instagram
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Так гарно відпочили, потусили, а футбол це не головне.
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