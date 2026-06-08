Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗИНЧЕНКО: «Я не знаю, как люди выживают в Лондоне»
Другие новости
08 июня 2026, 18:00 |
918
1

ЗИНЧЕНКО: «Я не знаю, как люди выживают в Лондоне»

Футболист признался, что стоимость жизни в столице Великобритании очень высока

08 июня 2026, 18:00 |
918
1 Comments
ЗИНЧЕНКО: «Я не знаю, как люди выживают в Лондоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший игрок «Манчестер Сити» и «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о жизни в Англии.

Украинец играл за английские клубы с 2016 по 2026 год. В 2022 году он переехал из Манчестера в Лондон. По словам футболиста, стоимость жизни в этих городах существенно отличается, что видно на примере недвижимости.

«Жизнь в Англии тоже не дешевая. В Лондоне, по сравнению с Манчестером, жизнь дороже. Это чувствуется на примере недвижимости. Продукты, рестораны – плюс-минус цены такие же. Лондон – город для очень богатых людей? Сто процентов! Я не знаю, как выживают люди в Лондоне. Я не говорю о недвижимости. Но цифры просто космические. Честно признаться, я даже не понимаю, за что [столько платить]. Кому-то это нравится, но цены...», – сказал Зинченко.

В начале года Александр подписал краткосрочный контракт с «Аяксом», который истекает в конце июня. Украинец признался, что хотел бы поиграть не в Англии, а в других чемпионатах.

По теме:
Зинченко рассказал о своей роли в переговорах Мудрика с Арсеналом
«Я тебя уничтожу». Зинченко – о жестком разговоре в раздевалке Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Бомбардир
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Футбол | 07 июня 2026, 21:09 116
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена

Поединок был досрочно завершен, Эриксена направили в больницу

ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
Футбол | 07 июня 2026, 21:02 6
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван

Эриксену оказывают помощь

Президент известного клуба намерен подписать Довбика, который не нужен Роме
Футбол | 08.06.2026, 10:10
Президент известного клуба намерен подписать Довбика, который не нужен Роме
Президент известного клуба намерен подписать Довбика, который не нужен Роме
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Бокс | 08.06.2026, 05:44
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Бывший лидер Шахтера согласился на снижение зарплаты
Футбол | 08.06.2026, 16:20
Бывший лидер Шахтера согласился на снижение зарплаты
Бывший лидер Шахтера согласился на снижение зарплаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Америку відкрив. У всіх столицях життя дорожче ніж у інших містах країни. 
Ответить
0
Популярные новости
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
07.06.2026, 21:07 7
Футбол
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
08.06.2026, 04:12 5
Бокс
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
07.06.2026, 09:12 22
Бокс
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
07.06.2026, 04:12 1
Бокс
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
08.06.2026, 09:06 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
08.06.2026, 10:32 7
Футбол
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
07.06.2026, 09:33 30
Теннис
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем