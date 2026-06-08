ЗИНЧЕНКО: «Я не знаю, как люди выживают в Лондоне»

Бывший игрок «Манчестер Сити» и «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о жизни в Англии.

Украинец играл за английские клубы с 2016 по 2026 год. В 2022 году он переехал из Манчестера в Лондон. По словам футболиста, стоимость жизни в этих городах существенно отличается, что видно на примере недвижимости.

«Жизнь в Англии тоже не дешевая. В Лондоне, по сравнению с Манчестером, жизнь дороже. Это чувствуется на примере недвижимости. Продукты, рестораны – плюс-минус цены такие же. Лондон – город для очень богатых людей? Сто процентов! Я не знаю, как выживают люди в Лондоне. Я не говорю о недвижимости. Но цифры просто космические. Честно признаться, я даже не понимаю, за что [столько платить]. Кому-то это нравится, но цены...», – сказал Зинченко.

В начале года Александр подписал краткосрочный контракт с «Аяксом», который истекает в конце июня. Украинец признался, что хотел бы поиграть не в Англии, а в других чемпионатах.