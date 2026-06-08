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Чемпионат мира
08 июня 2026, 17:05 |
825
7

На ЧМ-2026 почти 300 игроков заявлены за сборные из стран, где не родились

Тотальная глобализация в мировом футболе…

08 июня 2026, 17:05 |
825
7 Comments
На ЧМ-2026 почти 300 игроков заявлены за сборные из стран, где не родились
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Буквально несколько дней остается до старта 23-го в истории розыгрыша чемпионата мира по футболу. В этом году мировое первенство в период с 11 июня по 19 июля пройдет на полях США, Мексики и Канады и, как ожидается, станет наиболее грандиозным и прибыльным для организаторов за все времена, так как впервые старт на мундиале возьмут не 32, а 48 команд-участниц.

Последний фактор уже привел к обновлению целого ряда рекордов, существовавших ранее в истории чемпионатов мира. Одной из очень любопытных особенностей этого мундиаля станет тот факт, что сразу 289 футболистов, внесенных в заявки на турнир национальными командами не являются для этих стран коренными жителями и не родились на их территории. Футбольная глобализация набирает сумасшедшие обороты и, похоже, место рождения, как и первичный документ с гражданством, имеет все меньше и меньше значения, когда речь идет о топовых спортивных соревнованиях, одним из которых и является чемпионат мира по футболу.

Проанализировав заявки всех команд-участниц мундиаля в США, Мексике и Канаде в глаза бросается то, что составы многих сборных буквально пестрят натурализованными футболистами или теми, кто родился вне их территорий, а впоследствии обзавелся соответствующим паспортом.

Например, Марокко может выставить состав из одиннадцати футболистов, которые родились за пределами этой страны и представляют ее цвета только по причине этнической принадлежности. Сборная Франции и вовсе может с легкостью набрать несколько составов из игроков, которые родились за пределами границ государства на европейском континенте. А вот абсолютный дебютант – национальная команда Кюрасао – в значительной степени рассчитывает на игроков, родившихся в Нидерландах – государстве, составной частью которого оно по сути и является, но имеет полную независимость и самоуправление в аспекте футбола, как и ряда других сфер.

Если переходить на конкретные цифры, то в заявке сборной Кюрасао на финальную часть ЧМ-2026 значится аж 25 футболистов, которые родились в Нидерландах. Среди “рекордсменов” по числу привлеченных игроков, родившихся не в этой стране, также выделяется ДР Конго (20), Марокко (19), Босния и Герцеговина (17), Алжир (16) и Гаити (16).

Getty Images. Почти все игроки сборной Кюрасао родились за пределами этой страны

Примечательно, что в некоторых случаях речь идет о настоящих суперзвездах. Например, капитан сборной Турции Хакан Чалханоглу родился в Германии, Майкл Олисе из сборной Франции родился в Англии, Эрлинг Холанд из Норвегии также родился в Англии, а Нико Пас из Аргентины появился на свет в Испании. Добавить к ним также стоит рожденных в Италии Маркуса Тюрама из сборной Франции, Джулиано Симеоне из сборной Аргентины и Алессандро Чиркати из сборной Австралии. Причем, что любопытно, сама сборная Италии пропускает уже свой третий чемпионат мира, не сумев на него квалифицироваться…

С точки зрения “донорства” безоговорочным лидером является Франция. На ее территории родилось 76 игроков, которые ныне едут на чемпионат мира-2026 в составе других национальных команд. На втором месте располагаются Нидерланды (40), на третьем – Англия (24), которой буквально “на пятки” наступает Германия (22). В большинстве своем речь идет о топовых сборных, где конкуренция для футболистов настолько высока, что многим со временем приходится отказываться от идеи пробиться в ряды этих коллективов и соглашаться выступать за более «мелкие» сборные. Хотя и про наследие колониального прошлого, безусловно, забывать не стоит.

Поэтому футбол движется к все более глобализированному чемпионату мира. Различные национальные сборные осознают, что потенциально могут рассчитывать на значительно больший кадровые ресурс, чем те игроки, которые родились исключительно на их территории. Преодолевая бюрократические и нередко дипломатические барьеры футбольные ассоциации различных стран добиваются своего, заполучая очень и очень качественных для себя футболистов. Если бы не такого рода “ресурс”, то нынешние сборные Марокко, Хорватии и Сенегала точно не являлись бы настолько конкурентоспособными.

Причем среди футболистов с каждым годом все больше и больше прослеживается тенденция к готовности играть за менее статусные сборные, чем те, которые представляют страну их рождения. Ашраф Хакими и Браим Диас выбрали Марокко, а не Испанию, а Эрон Уан-Биссака в конечном итоге остановился на выступлениях за сборную ДР Конго, а не Англии. И пускай кто-то возразит, что подобное происходит от безысходности и невозможности попадания в состав грандовых сборных, на самом деле десятилетия назад подобного рода футболисты годами сидели за спинами у других, ожидая приглашения в условную сборную Франции, Англии или Испании ради шанса сыграть несколько матчей, а то и несколько минут на международном уровне. Сегодня, кажется, мы видим начало обратного процесса, или своего рода возвращения к истокам. Возможно, он поможет сделать международный футбол по-настоящему мультикультурным и значительно более конкурентым, чем он есть сейчас, а сенсации вроде второго места сборной Хорватии на ЧМ-2018 или четвертого места сборной Марокко на ЧМ-2022 получат свое продолжения и станут чем-то привычным и будничным.

Текст: meta.ua

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 7
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Виходить, що Кюрасао це ще одна збірна Нідерландів...
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Законно. Логічно. Це ж чемпіонат світу... Світу!
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0
Як би Англія, Франція і НІмеччина не роздавала паспорти всім підряд, такого хаосу не було б. Але виною цьому є глобальна політика цих країн, яка не має ніякого відношення до футболу. До речі гравці Гаїті це по суті французи, Кабо-Верде - португальці. Автор правильно відмітив, якби за свої країни грали виключно громадяни цих країн, ми б з десяток країн взагалі ніколи б не побачили на мундіалях. Що стосується Боснії і Хорватії, тут автор скоріш за все має на увазі народження гравців цих команд у складі Югославії якої зараз немає.
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0
Кюрасао бывшая колония Нидерландов. 
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0
У кожного своя індивідуальна історія.
Буває, що і двоє рідних братів грають за різні національні збірні...
Багато з гравців народилися у країнах, де скажена конкуренція за місце у збірній, той же Браїм Діас грав за усі юнацькі та молодіжні збірні Іспанії , але грати у дорослій іспанській збірній шанси були реально мізерними ...Тому і вирішив виступати за Марокко. 
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0
И это полная херня!!!
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-1
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