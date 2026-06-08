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Товарищеские матчи
08 июня 2026, 18:01 | Обновлено 08 июня 2026, 18:30
802
0

Кристиан ЭРИКСЕН про игру с имплантом в 2022: «Нет никаких рисков»

Игрок был уверен, что проблем не возникнет

08 июня 2026, 18:01 | Обновлено 08 июня 2026, 18:30
802
0
Кристиан ЭРИКСЕН про игру с имплантом в 2022: «Нет никаких рисков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен
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Контрольный матч между сборными Украины и Дании был остановлен из-за того, что игрок датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание.

Такое с хавбеком уже случилось в 2021 году, а после этого Эриксену вживили имплант для поддержки сердечного ритма.

Кристиан в 2022 году уверял, что не волнуется по поводу продолжения карьеры из-за такого состояния.

«Я не вижу никаких рисков игры с сердечным имплантом. Да, у меня специальный дефибриллятор, и если что-то случится, то со мной все будет в порядке», – сказал тогда Эриксен.

Отметим, что Кристиан был вынужден покинуть чемпионат Италии, так как в Серии A запрещено играть с подобным диагнозом.

Игрок после инцидента играл в МЮ, Брентфорде и Вольфсбурге.

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Кристиан Эриксен сборная Дании по футболу Дания - Украина сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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