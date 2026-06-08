Кристиан ЭРИКСЕН про игру с имплантом в 2022: «Нет никаких рисков»
Игрок был уверен, что проблем не возникнет
Контрольный матч между сборными Украины и Дании был остановлен из-за того, что игрок датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание.
Такое с хавбеком уже случилось в 2021 году, а после этого Эриксену вживили имплант для поддержки сердечного ритма.
Кристиан в 2022 году уверял, что не волнуется по поводу продолжения карьеры из-за такого состояния.
«Я не вижу никаких рисков игры с сердечным имплантом. Да, у меня специальный дефибриллятор, и если что-то случится, то со мной все будет в порядке», – сказал тогда Эриксен.
Отметим, что Кристиан был вынужден покинуть чемпионат Италии, так как в Серии A запрещено играть с подобным диагнозом.
Игрок после инцидента играл в МЮ, Брентфорде и Вольфсбурге.
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