Кристиан ЭРИКСЕН про игру с имплантом в 2022: «Нет никаких рисков»

Контрольный матч между сборными Украины и Дании был остановлен из-за того, что игрок датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание.

Такое с хавбеком уже случилось в 2021 году, а после этого Эриксену вживили имплант для поддержки сердечного ритма.

Кристиан в 2022 году уверял, что не волнуется по поводу продолжения карьеры из-за такого состояния.

«Я не вижу никаких рисков игры с сердечным имплантом. Да, у меня специальный дефибриллятор, и если что-то случится, то со мной все будет в порядке», – сказал тогда Эриксен.

Отметим, что Кристиан был вынужден покинуть чемпионат Италии, так как в Серии A запрещено играть с подобным диагнозом.

Игрок после инцидента играл в МЮ, Брентфорде и Вольфсбурге.