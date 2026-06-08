Рейтинг WTA. Рекорды трех украинок! Свитолина – 8-я ракетка, Костюк – 12-я
Как выглядит рейтинг женского одиночного разряда после Ролан Гаррос 2026
8 июня женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. Предыдущие две недели девушки провели на Ролан Гаррос 2026.
Элина Свитолина защитила прошлогодний четвертьфинал в Париже, но потеряла одно место – теперь она восьмая ракетка мира.
Марта Костюк впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира Grand Slam. Костюк поднялась на рекордное для себя место – 12-е.
Еще две украинки установили личный рекорд – Александра Олейникова занимает 51-ю строчку, а Дарья Снигур – 84-ю.
Третьей ракеткой Украины является Даяна Ястремская – 49-я. После Олейниковой и до Снгур находятся Юлия Стародубцева (59-я) и Ангелина Калинина (69-я).
Вероника Подрез потеряла три строчки и теперь занимает 145-е место. Катарина Завацкая прибавила 21 позицию – 249-я ракетка. Анастасия Соболева опустилась на 41 место – 337-я.
Украинки в рейтинге WTA
Финалистка Ролан Гаррос Майя Хвалиньская, которая стартовала в Париже с квалификации, поднялась со 114-го место на 21-е.
Победительница французкого мейджора Мирра Андреева поднялась на шестое место.
В топ-5 входят Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Ига Свентек, Джессика Пегула и Аманда Анисимова. Коко Гауфф занимает седьмое место, Свитолина – восьмое, Виктория Мбоко – девятое, Каролина Мухова – десятое.
Топ-10 рейтинга WTA
В топ-100 парного рейтинга WTA входят две украинки – сестры Киченок Людмила и Надежда.
Людмила располагается на 31-м месте, а Надежда – на 54-м.
Украинки в парном рейтинге WTA
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