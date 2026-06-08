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  4. Рейтинг WTA. Рекорды трех украинок! Свитолина – 8-я ракетка, Костюк – 12-я
WTA
08 июня 2026, 14:55 |
512
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Рейтинг WTA. Рекорды трех украинок! Свитолина – 8-я ракетка, Костюк – 12-я

Как выглядит рейтинг женского одиночного разряда после Ролан Гаррос 2026

08 июня 2026, 14:55 |
512
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Рейтинг WTA. Рекорды трех украинок! Свитолина – 8-я ракетка, Костюк – 12-я
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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8 июня женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. Предыдущие две недели девушки провели на Ролан Гаррос 2026.

Элина Свитолина защитила прошлогодний четвертьфинал в Париже, но потеряла одно место – теперь она восьмая ракетка мира.

Марта Костюк впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира Grand Slam. Костюк поднялась на рекордное для себя место – 12-е.

Еще две украинки установили личный рекорд – Александра Олейникова занимает 51-ю строчку, а Дарья Снигур – 84-ю.

Третьей ракеткой Украины является Даяна Ястремская – 49-я. После Олейниковой и до Снгур находятся Юлия Стародубцева (59-я) и Ангелина Калинина (69-я).

Вероника Подрез потеряла три строчки и теперь занимает 145-е место. Катарина Завацкая прибавила 21 позицию – 249-я ракетка. Анастасия Соболева опустилась на 41 место – 337-я.

Украинки в рейтинге WTA

Финалистка Ролан Гаррос Майя Хвалиньская, которая стартовала в Париже с квалификации, поднялась со 114-го место на 21-е.

Победительница французкого мейджора Мирра Андреева поднялась на шестое место.

В топ-5 входят Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Ига Свентек, Джессика Пегула и Аманда Анисимова. Коко Гауфф занимает седьмое место, Свитолина – восьмое, Виктория Мбоко – девятое, Каролина Мухова – десятое.

Топ-10 рейтинга WTA

В топ-100 парного рейтинга WTA входят две украинки – сестры Киченок Людмила и Надежда.

Людмила располагается на 31-м месте, а Надежда – на 54-м.

Украинки в парном рейтинге WTA

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Ролан Гаррос 2026 рейтинг WTA Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Александра Олейникова Дарья Снигур Ангелина Калинина Анастасия Соболева Вероника Подрез Катарина Завацкая Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Свёнтек Джессика Пегула Аманда Анисимова Мирра Андреева Коко Гауфф Виктория Мбоко Каролина Мухова Майя Хвалиньска
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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