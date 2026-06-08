Испания08 июня 2026, 18:13 | Обновлено 08 июня 2026, 18:30
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Флорентино ПЕРЕС о новичке за 150 млн: «Это не Холанд, Олисе или Доку»
Перес выиграл выборы в Реале и должен выполнить обещание
08 июня 2026, 18:13 | Обновлено 08 июня 2026, 18:30
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Флорентино Перес уверенно выиграл выборы и переизбрался на пост президента Реала. Функционер шел на выборы с обещанием подписать топ-игрока за 150 млн евро.
Однако это не Эрлинг Холанд, Майкл Олисе или Жереми Доку.
«Это не Холанд, Олисе или Доку. Вы все увидите», – сказал Перес.
В СМИ считают, что новичком станет кто-то из игроков ПСЖ – хавбеки Витинья или Жоау Невеш, которые помогли парижанам выиграть две подряд Лиги чемпионов.
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