Флорентино ПЕРЕС о новичке за 150 млн: «Это не Холанд, Олисе или Доку»

Флорентино Перес уверенно выиграл выборы и переизбрался на пост президента Реала. Функционер шел на выборы с обещанием подписать топ-игрока за 150 млн евро.

Однако это не Эрлинг Холанд, Майкл Олисе или Жереми Доку.

«Это не Холанд, Олисе или Доку. Вы все увидите», – сказал Перес.

В СМИ считают, что новичком станет кто-то из игроков ПСЖ – хавбеки Витинья или Жоау Невеш, которые помогли парижанам выиграть две подряд Лиги чемпионов.