Динамо хотело переманить у Шахтера ключевого сотрудника

Киевское «Динамо» в ходе поиска нового руководителя клубной академии рассматривало неожиданную кандидатуру из структуры главного конкурента.

По информации источника, одним из претендентов на должность директора академии «бело-синих» был руководитель департамента детско-юношеского футбола Иван Коцюба, который сейчас работает в «Шахтере».

Интересно, что функционер хорошо знаком с системой киевского клуба, ведь ранее уже работал в структуре «Динамо» во времена тренерства Сергея Реброва.

Впрочем, возвращение в столицу не состоится. Руководство «Шахтера» не захотело отпускать одного из своих ключевых менеджеров к принципиальному сопернику и фактически заблокировало возможный переход.

Напомним, по окончании сезона пост директора академии «Динамо» покинул Александр Ищенко, возглавлявший ее с 2011 года.