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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 15:03 | Обновлено 08 июня 2026, 15:11
864
0

Динамо хотело переманить у Шахтера ключевого сотрудника

Киевляне хотели назначить Ивана Коцюбу

08 июня 2026, 15:03 | Обновлено 08 июня 2026, 15:11
864
0
Динамо хотело переманить у Шахтера ключевого сотрудника
ФК Шахтер. Иван Коцюба
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Киевское «Динамо» в ходе поиска нового руководителя клубной академии рассматривало неожиданную кандидатуру из структуры главного конкурента.

По информации источника, одним из претендентов на должность директора академии «бело-синих» был руководитель департамента детско-юношеского футбола Иван Коцюба, который сейчас работает в «Шахтере».

Интересно, что функционер хорошо знаком с системой киевского клуба, ведь ранее уже работал в структуре «Динамо» во времена тренерства Сергея Реброва.

Впрочем, возвращение в столицу не состоится. Руководство «Шахтера» не захотело отпускать одного из своих ключевых менеджеров к принципиальному сопернику и фактически заблокировало возможный переход.

Напомним, по окончании сезона пост директора академии «Динамо» покинул Александр Ищенко, возглавлявший ее с 2011 года.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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