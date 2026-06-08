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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 15:21 |
436
0

Украинец, который со скандалом покинул Динамо, не определился с будущим

Бывший футболист Артем Кравец рассматривает несколько вариантов для дальнейшего развития

08 июня 2026, 15:21 |
436
0
Украинец, который со скандалом покинул Динамо, не определился с будущим
Instagram. Артем Кравец
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Бывший нападающий киевского «Динамо» и экс-советник президента Игоря Суркиса Артем Кравец поделился мыслями относительно своего будущего в футболе:

«Очень хочется заниматься чем-то связанным с футболом, но пока нет четкого понимания, что делать...

Первый вариант – делать Youtube-канал на английском языке, где разбирать футбольные матчи, тактики команд, последние футбольные новости, трансферы и так далее.

2-ой вариант – тот же Youtube-канал, но со своей футбольной программой для детей, разными интересными упражнениями, челенджами с детьми и не только! Учебный и развлекательный контент, связанный с футболом, больше с детским.

3-й вариант – начинать работу в структуре ФК «Монако» или другого футбольного клуба, двигаться в направлении тренерства или менеджмента. Путь непростой, но можно пробовать!

Четвертый вариант – строить свою футбольную школу либо в Дубае, либо онлайн, потому что конкурировать во Франции практически невозможно.

Развивать онлайн программы с разными упражнениями, разрабатывать интересные программы для разных возрастных категорий детей», – написал экс-футболист.

Артем Кравец покинул Украину и уехал за границу после того, как рассказал о проблемах в структуре чемпионов Украины, что вызвало огромный резонанс в прессе.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Суркис
Николай Тытюк Источник: Threads
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