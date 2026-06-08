Украинец, который со скандалом покинул Динамо, не определился с будущим
Бывший футболист Артем Кравец рассматривает несколько вариантов для дальнейшего развития
Бывший нападающий киевского «Динамо» и экс-советник президента Игоря Суркиса Артем Кравец поделился мыслями относительно своего будущего в футболе:
«Очень хочется заниматься чем-то связанным с футболом, но пока нет четкого понимания, что делать...
Первый вариант – делать Youtube-канал на английском языке, где разбирать футбольные матчи, тактики команд, последние футбольные новости, трансферы и так далее.
2-ой вариант – тот же Youtube-канал, но со своей футбольной программой для детей, разными интересными упражнениями, челенджами с детьми и не только! Учебный и развлекательный контент, связанный с футболом, больше с детским.
3-й вариант – начинать работу в структуре ФК «Монако» или другого футбольного клуба, двигаться в направлении тренерства или менеджмента. Путь непростой, но можно пробовать!
Четвертый вариант – строить свою футбольную школу либо в Дубае, либо онлайн, потому что конкурировать во Франции практически невозможно.
Развивать онлайн программы с разными упражнениями, разрабатывать интересные программы для разных возрастных категорий детей», – написал экс-футболист.
Артем Кравец покинул Украину и уехал за границу после того, как рассказал о проблемах в структуре чемпионов Украины, что вызвало огромный резонанс в прессе.
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