Украинец, который со скандалом покинул Динамо, не определился с будущим

Бывший нападающий киевского «Динамо» и экс-советник президента Игоря Суркиса Артем Кравец поделился мыслями относительно своего будущего в футболе:

«Очень хочется заниматься чем-то связанным с футболом, но пока нет четкого понимания, что делать...

Первый вариант – делать Youtube-канал на английском языке, где разбирать футбольные матчи, тактики команд, последние футбольные новости, трансферы и так далее.

2-ой вариант – тот же Youtube-канал, но со своей футбольной программой для детей, разными интересными упражнениями, челенджами с детьми и не только! Учебный и развлекательный контент, связанный с футболом, больше с детским.

3-й вариант – начинать работу в структуре ФК «Монако» или другого футбольного клуба, двигаться в направлении тренерства или менеджмента. Путь непростой, но можно пробовать!

Четвертый вариант – строить свою футбольную школу либо в Дубае, либо онлайн, потому что конкурировать во Франции практически невозможно.

Развивать онлайн программы с разными упражнениями, разрабатывать интересные программы для разных возрастных категорий детей», – написал экс-футболист.

Артем Кравец покинул Украину и уехал за границу после того, как рассказал о проблемах в структуре чемпионов Украины, что вызвало огромный резонанс в прессе.