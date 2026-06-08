Легендарный Надаль отреагировал на победу Зверева на Ролан Гаррос

В воскресенье, 7 июня 2026 года, состоялся финальный матч Ролан Гаррос 2026 между немецким теннисистом Александром Зверевым (АТР 3) и итальянцем Флавио Коболли (АТР 14). Победу в 5 сетах – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 – одержал Зверев.

На триумф немца на турнире отреагировал легендарный Рафаэль Надаль:

«Поздравляю Александра Зверева с победой на Ролан Гаррос. Это более чем заслуженно после всего того тяжелого труда и упорства. Ты очень долго шел к своему первому титулу Grand Slam и абсолютно его заслуживаешь. И также поздравляю Флавио Коболли с великолепным турниром».

Выигранный Ролан Гаррос стал для Александра Зверева первым выигранным турниром серии Grand Slam.