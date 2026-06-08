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Ролан Гаррос
08 июня 2026, 14:54 |
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Легендарный Надаль отреагировал на победу Зверева на Ролан Гаррос

Испанец поздравил Александра с триумфом

08 июня 2026, 14:54 |
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0
Легендарный Надаль отреагировал на победу Зверева на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine
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В воскресенье, 7 июня 2026 года, состоялся финальный матч Ролан Гаррос 2026 между немецким теннисистом Александром Зверевым (АТР 3) и итальянцем Флавио Коболли (АТР 14). Победу в 5 сетах – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 – одержал Зверев.

На триумф немца на турнире отреагировал легендарный Рафаэль Надаль:

«Поздравляю Александра Зверева с победой на Ролан Гаррос. Это более чем заслуженно после всего того тяжелого труда и упорства. Ты очень долго шел к своему первому титулу Grand Slam и абсолютно его заслуживаешь. И также поздравляю Флавио Коболли с великолепным турниром».

Выигранный Ролан Гаррос стал для Александра Зверева первым выигранным турниром серии Grand Slam.

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Александр Зверев Флавио Коболли Ролан Гаррос 2026 Рафаэль Надаль
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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