Алькарас обратился к Звереву после победы немца на Ролан Гаррос
Карлос считает, что Александр заслужил выиграть Grand Slam
В воскресенье, 7 июня 2026 года, состоялся финальный матч «Ролан Гаррос» 2026 между немецким теннисистом Александром Зверевым (ATP 3) и итальянцем Флавио Коболли (ATP 14). Победу в 5 сетах – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 – одержал Зверев.
На триумф немца на турнире отреагировал Карлос Алькарас (АТР 2):
«Саша, поздравляю с титулом! Ты это заслужил! Поздравляю и Флавио с его первым финалом Grand Slam! Уверен, их будет еще много».
Победа на «Ролан Гаррос» стала для Александра Зверева первым выигранным турниром серии Grand Slam.
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