Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас обратился к Звереву после победы немца на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
08 июня 2026, 13:19 | Обновлено 08 июня 2026, 13:24
376
0

Алькарас обратился к Звереву после победы немца на Ролан Гаррос

Карлос считает, что Александр заслужил выиграть Grand Slam

08 июня 2026, 13:19 | Обновлено 08 июня 2026, 13:24
376
0
Алькарас обратился к Звереву после победы немца на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В воскресенье, 7 июня 2026 года, состоялся финальный матч «Ролан Гаррос» 2026 между немецким теннисистом Александром Зверевым (ATP 3) и итальянцем Флавио Коболли (ATP 14). Победу в 5 сетах – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 – одержал Зверев.

На триумф немца на турнире отреагировал Карлос Алькарас (АТР 2):

«Саша, поздравляю с титулом! Ты это заслужил! Поздравляю и Флавио с его первым финалом Grand Slam! Уверен, их будет еще много».

Победа на «Ролан Гаррос» стала для Александра Зверева первым выигранным турниром серии Grand Slam.

По теме:
Рейтинг ATP. Синнер удерживает лидерство, Зверев приблизился к Алькарасу
Стало известно, сколько заработал Зверев за трофей Ролан Гаррос
ЗВЕРЕВ: «И теперь, что бы ни случилось, я всегда буду чемпионом Grand Slam»
Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Флавио Коболли Ролан Гаррос 2026
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Позволь мне это сделать». Коболли обратился к Звереву
Теннис | 07 июня 2026, 23:09 0
«Позволь мне это сделать». Коболли обратился к Звереву
«Позволь мне это сделать». Коболли обратился к Звереву

Итальянский теннисист прокомментировал поражение в финале Ролан Гаррос

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Футбол | 07 июня 2026, 21:09 115
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена

Поединок был досрочно завершен, Эриксена направили в больницу

Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Футбол | 08.06.2026, 09:06
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Динамо определилось с заменой Караваева
Футбол | 08.06.2026, 09:55
Динамо определилось с заменой Караваева
Динамо определилось с заменой Караваева
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Бокс | 08.06.2026, 04:12
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
08.06.2026, 05:44
Бокс
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
07.06.2026, 09:33 30
Теннис
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
07.06.2026, 07:34 38
Футбол
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 7
Футбол
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
06.06.2026, 11:11 7
Футбол
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
07.06.2026, 09:55 21
Футбол
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
06.06.2026, 10:19 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем