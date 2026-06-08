Названа главная проблема Забарного, из-за которой он может покинуть ПСЖ

Украинский тренер Сергей Ковалец оценил положение и перспективы защитника французского ПСЖ Ильи Забарного, которого неоднократно критиковали из-за игры в составе парижской команды:

– Заборный за первый год в ПСЖ открылся с другой стороны, когда его сильные качества несколько расходятся с доминирующим футболом Луиса Энрике, не правда ли?

– В «Динамо» и «Борнмуте» Илья не имел такого давления, с которым столкнулся в ПСЖ. Показательна история его бывшего партнера Хейсена, который также был не похож на себя в «Реале».

Где-то допустишь ошибку – и пресса начинает тебя съедать. Плюс накладывается дополнительное информационное давление из-за нахождения в одной команде с Сафоновым и Кварацхелией.

– На этом фоне логичным шагом могло бы стать приглашение Забарного в «Ливерпуль» от знакомого тренера Ираолы?

– Проблема Забарного в ПСЖ состоит в том, что, играя с высокой линией обороны, он часто оставался один в один или даже один против двух соперников – без подстраховки.

Ираола наверняка будет рассматривать кандидатуру Ильи, чтобы он вернулся в привычную для себя среду, а также получил возможность несколько сезонов поиграть рядом с ван Дейком, у которого можно многому научиться. Замену Конате все равно придется искать, – уверен Ковалец.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 37 матчей и забил один гол. Одним из главных претендентов на трансфер защитника считается английский «Ливерпуль».