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  4. Названа главная проблема Забарного, из-за которой он может покинуть ПСЖ
Франция
08 июня 2026, 11:27 |
946
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Названа главная проблема Забарного, из-за которой он может покинуть ПСЖ

Сергей Ковалец прокомментировал потенциальный трансфер защитника в английский «Ливерпуль»

08 июня 2026, 11:27 |
946
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Названа главная проблема Забарного, из-за которой он может покинуть ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Украинский тренер Сергей Ковалец оценил положение и перспективы защитника французского ПСЖ Ильи Забарного, которого неоднократно критиковали из-за игры в составе парижской команды:

– Заборный за первый год в ПСЖ открылся с другой стороны, когда его сильные качества несколько расходятся с доминирующим футболом Луиса Энрике, не правда ли?

– В «Динамо» и «Борнмуте» Илья не имел такого давления, с которым столкнулся в ПСЖ. Показательна история его бывшего партнера Хейсена, который также был не похож на себя в «Реале».

Где-то допустишь ошибку – и пресса начинает тебя съедать. Плюс накладывается дополнительное информационное давление из-за нахождения в одной команде с Сафоновым и Кварацхелией.

– На этом фоне логичным шагом могло бы стать приглашение Забарного в «Ливерпуль» от знакомого тренера Ираолы?

– Проблема Забарного в ПСЖ состоит в том, что, играя с высокой линией обороны, он часто оставался один в один или даже один против двух соперников – без подстраховки.

Ираола наверняка будет рассматривать кандидатуру Ильи, чтобы он вернулся в привычную для себя среду, а также получил возможность несколько сезонов поиграть рядом с ван Дейком, у которого можно многому научиться. Замену Конате все равно придется искать, – уверен Ковалец.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 37 матчей и забил один гол. Одним из главных претендентов на трансфер защитника считается английский «Ливерпуль».

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ПСЖ Илья Забарный Ливерпуль Вирджил ван Дейк Ибраима Конате Андони Ираола Сергей Ковалец трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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Если он не может справиться с игроком соперника один на один, так какой из него защитник!?
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