Названа главная проблема Забарного, из-за которой он может покинуть ПСЖ
Сергей Ковалец прокомментировал потенциальный трансфер защитника в английский «Ливерпуль»
Украинский тренер Сергей Ковалец оценил положение и перспективы защитника французского ПСЖ Ильи Забарного, которого неоднократно критиковали из-за игры в составе парижской команды:
– Заборный за первый год в ПСЖ открылся с другой стороны, когда его сильные качества несколько расходятся с доминирующим футболом Луиса Энрике, не правда ли?
– В «Динамо» и «Борнмуте» Илья не имел такого давления, с которым столкнулся в ПСЖ. Показательна история его бывшего партнера Хейсена, который также был не похож на себя в «Реале».
Где-то допустишь ошибку – и пресса начинает тебя съедать. Плюс накладывается дополнительное информационное давление из-за нахождения в одной команде с Сафоновым и Кварацхелией.
– На этом фоне логичным шагом могло бы стать приглашение Забарного в «Ливерпуль» от знакомого тренера Ираолы?
– Проблема Забарного в ПСЖ состоит в том, что, играя с высокой линией обороны, он часто оставался один в один или даже один против двух соперников – без подстраховки.
Ираола наверняка будет рассматривать кандидатуру Ильи, чтобы он вернулся в привычную для себя среду, а также получил возможность несколько сезонов поиграть рядом с ван Дейком, у которого можно многому научиться. Замену Конате все равно придется искать, – уверен Ковалец.
В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 37 матчей и забил один гол. Одним из главных претендентов на трансфер защитника считается английский «Ливерпуль».
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