19 матчей. Южноамериканская сборная не проигрывает с сентября 2024 года

Сборная Эквадора после победы над Гватемалой в товарищеском матче продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей.

В этой серии эквадорцы победили в 8 матчах, еще в 11 сыграли вничью.

Последний раз сборная Эквадора проигрывала еще в сентябре 2024 года (от Бразилии со счетом 0:1).

В истории сборных, входящих в КОНМЕБОЛ, только три имели более длинные подобные серии: Аргентина (36), Бразилия (35) и Колумбия (28).

Самые длинные беспроигрышные серии в истории каждой сборной КОНМЕБОЛ

36 – Аргентина (2019–2022)

35 – Бразилия (1993–1996)

28 – Колумбия (2022–2024)

19 – Эквадор (с 2024 года)

18 – Уругвай (2011–2012)

15 – Парагвай (1985–1986)

15 – Перу (2017–2018)

10 – Чили (2011–12 и 2015)

9 – Боливия (1997)

7 – Венесуэла (2007 и 2022–2023)

Текущая беспроигрышная серия сборной Эквадора (19)

Гватемала – 3:0

Саудовская Аравия – 2:1

Нидерланды – 1:1

Марокко – 1:1

Новая Зеландия – 2:0

Канада – 0:0

Мексика – 1:1

США – 1:1

Аргентина – 1:0

Парагвай – 0:0

Перу – 0:0

Бразилия – 0:0

Чили – 0:0

Венесуэла – 2:1

Колумбия – 1:0

Боливия – 4:0

Уругвай – 0:0

Парагвай – 0:0

Перу – 1:0

Напомним, что на чемпионате мира Эквадор сыграет против Кот-д'Ивуара, Кюрасао и Германии.