19 матчей. Южноамериканская сборная не проигрывает с сентября 2024 года
Вспомним самые длинные беспроигрышные серии в истории каждой сборной КОНМЕБОЛ
Сборная Эквадора после победы над Гватемалой в товарищеском матче продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей.
В этой серии эквадорцы победили в 8 матчах, еще в 11 сыграли вничью.
Последний раз сборная Эквадора проигрывала еще в сентябре 2024 года (от Бразилии со счетом 0:1).
В истории сборных, входящих в КОНМЕБОЛ, только три имели более длинные подобные серии: Аргентина (36), Бразилия (35) и Колумбия (28).
Самые длинные беспроигрышные серии в истории каждой сборной КОНМЕБОЛ
- 36 – Аргентина (2019–2022)
- 35 – Бразилия (1993–1996)
- 28 – Колумбия (2022–2024)
- 19 – Эквадор (с 2024 года)
- 18 – Уругвай (2011–2012)
- 15 – Парагвай (1985–1986)
- 15 – Перу (2017–2018)
- 10 – Чили (2011–12 и 2015)
- 9 – Боливия (1997)
- 7 – Венесуэла (2007 и 2022–2023)
Текущая беспроигрышная серия сборной Эквадора (19)
- Гватемала – 3:0
- Саудовская Аравия – 2:1
- Нидерланды – 1:1
- Марокко – 1:1
- Новая Зеландия – 2:0
- Канада – 0:0
- Мексика – 1:1
- США – 1:1
- Аргентина – 1:0
- Парагвай – 0:0
- Перу – 0:0
- Бразилия – 0:0
- Чили – 0:0
- Венесуэла – 2:1
- Колумбия – 1:0
- Боливия – 4:0
- Уругвай – 0:0
- Парагвай – 0:0
- Перу – 1:0
Напомним, что на чемпионате мира Эквадор сыграет против Кот-д'Ивуара, Кюрасао и Германии.
Más partidos consecutivos sin perder de selecciones CONMEBOL👇— Only Stats (@TheGoatStats) June 7, 2026
1️⃣ 🇦🇷 36 (2019/22)
2️⃣ 🇧🇷 35 (1993/96)
3️⃣ 🇨🇴 28 (2022/24)
4️⃣ 🇪🇨 19 (2024/actualidad) 🆕
5️⃣ 🇺🇾 18 (2011/12)
6️⃣ 🇵🇾 15 (1985/86)
7️⃣ 🇵🇪 15 (2017/18)
8️⃣ 🇨🇱 10 (2011/12 y 2015)
9️⃣ 🇧🇴 9 (1997)
🔟 🇻🇪 7 (2007 y 2022/23)… pic.twitter.com/kSYAZQWXlv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук считает, что эксперименты у нашей сборной в этой встрече не получились
Футболист находится в стабильном состоянии