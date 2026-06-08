Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 19 матчей. Южноамериканская сборная не проигрывает с сентября 2024 года
Товарищеские матчи
08 июня 2026, 10:33 |
190
0

19 матчей. Южноамериканская сборная не проигрывает с сентября 2024 года

Вспомним самые длинные беспроигрышные серии в истории каждой сборной КОНМЕБОЛ

08 июня 2026, 10:33 |
190
0
19 матчей. Южноамериканская сборная не проигрывает с сентября 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Эквадора после победы над Гватемалой в товарищеском матче продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей.

В этой серии эквадорцы победили в 8 матчах, еще в 11 сыграли вничью.

Последний раз сборная Эквадора проигрывала еще в сентябре 2024 года (от Бразилии со счетом 0:1).

В истории сборных, входящих в КОНМЕБОЛ, только три имели более длинные подобные серии: Аргентина (36), Бразилия (35) и Колумбия (28).

Самые длинные беспроигрышные серии в истории каждой сборной КОНМЕБОЛ

  • 36 – Аргентина (2019–2022)
  • 35 – Бразилия (1993–1996)
  • 28 – Колумбия (2022–2024)
  • 19 – Эквадор (с 2024 года)
  • 18 – Уругвай (2011–2012)
  • 15 – Парагвай (1985–1986)
  • 15 – Перу (2017–2018)
  • 10 – Чили (2011–12 и 2015)
  • 9 – Боливия (1997)
  • 7 – Венесуэла (2007 и 2022–2023)

Текущая беспроигрышная серия сборной Эквадора (19)

  • Гватемала – 3:0
  • Саудовская Аравия – 2:1
  • Нидерланды – 1:1
  • Марокко – 1:1
  • Новая Зеландия – 2:0
  • Канада – 0:0
  • Мексика – 1:1
  • США – 1:1
  • Аргентина – 1:0
  • Парагвай – 0:0
  • Перу – 0:0
  • Бразилия – 0:0
  • Чили – 0:0
  • Венесуэла – 2:1
  • Колумбия – 1:0
  • Боливия – 4:0
  • Уругвай – 0:0
  • Парагвай – 0:0
  • Перу – 1:0

Напомним, что на чемпионате мира Эквадор сыграет против Кот-д'Ивуара, Кюрасао и Германии.

По теме:
У Эриксена была одна просьба после того, как он пришел в себя
Английский клуб пожелал выздоровления Эриксену после потери сознания
Колумбия – Иордания – 2:0. Дубль Ариаса, ассист Родригеса. Видео голов
статистика товарищеские матчи сборная Аргентины по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Колумбии по футболу сборная Эквадора по футболу сборная Уругвая по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Перу по футболу сборная Чили по футболу сборная Боливии по футболу сборная Венесуэлы по футболу КОНМЕБОЛ
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Футбол | 08 июня 2026, 10:23 0
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией

Олег Федорчук считает, что эксперименты у нашей сборной в этой встрече не получились

ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
Футбол | 08 июня 2026, 07:20 9
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене

Футболист находится в стабильном состоянии

Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Бокс | 08.06.2026, 05:44
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Бокс | 08.06.2026, 04:12
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Жирона получила официальное предложение по Ванату. Футболист решил уйти
Футбол | 08.06.2026, 07:32
Жирона получила официальное предложение по Ванату. Футболист решил уйти
Жирона получила официальное предложение по Ванату. Футболист решил уйти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
07.06.2026, 05:44 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
07.06.2026, 03:12 163
Футбол
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
07.06.2026, 21:07 7
Футбол
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
07.06.2026, 09:33 68
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 118
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем