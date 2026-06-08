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Англия
08 июня 2026, 09:42 | Обновлено 08 июня 2026, 09:46
429
0

Английский клуб пожелал выздоровления Эриксену после потери сознания

Брентфорд поддержал своего бывшего игрока

08 июня 2026, 09:42 | Обновлено 08 июня 2026, 09:46
429
0
Английский клуб пожелал выздоровления Эриксену после потери сознания
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен
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Английский клуб «Брентфорд» выразил поддержку Кристиану Эриксену после матча сборных Дании и Украины.

На 65-й минуте встречи Кристиан потерял сознание и рухнул на газон. Врачи оказали игроку первую медицинскую помощь, а матч был остановлен.

Эриксен пришел в себя и самостоятельно покинул пределы поля, однако команды решили не продолжать игру: счет остался 2:1 в пользу датчан.

«Мы все вместе с Кристианом Эриксеном и его семьей желаем ему полного и скорейшего выздоровления.

Отправляем тебе нашу поддержку и любовь, Кристиан», – написала пресс-служба.

Кристиан провел в составе «Брентфорда» всего шесть месяцев, перейдя в клуб зимой 2022 года после остановки сердца на Евро. За английский клуб Эриксен сыграл 11 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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Андрей Витренко Источник: ФК Брентфорд
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