Английский клуб пожелал выздоровления Эриксену после потери сознания
Брентфорд поддержал своего бывшего игрока
Английский клуб «Брентфорд» выразил поддержку Кристиану Эриксену после матча сборных Дании и Украины.
На 65-й минуте встречи Кристиан потерял сознание и рухнул на газон. Врачи оказали игроку первую медицинскую помощь, а матч был остановлен.
Эриксен пришел в себя и самостоятельно покинул пределы поля, однако команды решили не продолжать игру: счет остался 2:1 в пользу датчан.
«Мы все вместе с Кристианом Эриксеном и его семьей желаем ему полного и скорейшего выздоровления.
Отправляем тебе нашу поддержку и любовь, Кристиан», – написала пресс-служба.
Кристиан провел в составе «Брентфорда» всего шесть месяцев, перейдя в клуб зимой 2022 года после остановки сердца на Евро. За английский клуб Эриксен сыграл 11 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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