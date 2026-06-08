Английский клуб пожелал выздоровления Эриксену после потери сознания

Английский клуб «Брентфорд» выразил поддержку Кристиану Эриксену после матча сборных Дании и Украины.

На 65-й минуте встречи Кристиан потерял сознание и рухнул на газон. Врачи оказали игроку первую медицинскую помощь, а матч был остановлен.

Эриксен пришел в себя и самостоятельно покинул пределы поля, однако команды решили не продолжать игру: счет остался 2:1 в пользу датчан.

«Мы все вместе с Кристианом Эриксеном и его семьей желаем ему полного и скорейшего выздоровления.

Отправляем тебе нашу поддержку и любовь, Кристиан», – написала пресс-служба.

Кристиан провел в составе «Брентфорда» всего шесть месяцев, перейдя в клуб зимой 2022 года после остановки сердца на Евро. За английский клуб Эриксен сыграл 11 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.