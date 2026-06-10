Динамо выступило против Шахтера и Полесья

Участники Украинской Премьер-лиги решили не менять действующий лимит на легионеров на сезон 2026/27.

По информации ТаТоТаке, большинство представителей элитного дивизиона высказались против идеи увеличения максимального количества иностранных футболистов в заявке до восьми. Среди протестующих есть и обладатель Кубка Украины «Динамо».

Сообщается, что за смягчение лимита проголосовали лишь пять клубов – «Шахтер», «Полесье», «Кривбасс», «Верес» и «Александрия». Остальные участники чемпионата не поддержали предложенные изменения.

Таким образом, регламент по использованию легионеров останется неизменным и в новом сезоне.