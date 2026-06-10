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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 11:12 |
20398
22

Динамо выступило против Шахтера и Полесья

Киевский клуб выступил против увеличения лимита на легионеров

10 июня 2026, 11:12 |
20398
22 Comments
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
ФК Динамо
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Участники Украинской Премьер-лиги решили не менять действующий лимит на легионеров на сезон 2026/27.

По информации ТаТоТаке, большинство представителей элитного дивизиона высказались против идеи увеличения максимального количества иностранных футболистов в заявке до восьми. Среди протестующих есть и обладатель Кубка Украины «Динамо».

Сообщается, что за смягчение лимита проголосовали лишь пять клубов – «Шахтер», «Полесье», «Кривбасс», «Верес» и «Александрия». Остальные участники чемпионата не поддержали предложенные изменения.

Таким образом, регламент по использованию легионеров останется неизменным и в новом сезоне.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу легионеры лимит на легионеров Шахтер Донецк Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Александрия
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 22
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піздаватий заголовок
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+12
Для чого взагалі це питання піднімати. Нехай молодь своя вчиться грати. Закінчиться війна, тоді можна і говорити про легіонерів. Все рівно нормальний легіонер сюди НЕ приїде, а збирати шушваль по всьому світу не резон. Своїх повно. Куди їх дівати???
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+9
Дивно що Динамо не запропонувало посилення ліміту на легіонерів, думаю більшість клубів підтримало б 
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+7
а Олександрія яким боком до легіонерів в УПЛ? Та й вже й вилетіла. Тепер Кузьменки вже не будуть завозити в Україну чорне гівно -  з якого навіть Шаран не здатен зліпити цукерку.
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+5
Проголосувала Олександрія - це хохма намбе ван 😁
Протестуючі - 😅 Оце слово підібрали))) Може були проти, а не протестуючі? А то наче вийшли на Майдан з плакатами)))
Як думаєте, хто (який клуб) був ініціатором такого голосування? 😉 В житті не здогадаєтесь)))
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+4
скажемо ні лізі тумба-юмба
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+3
Динамо пішло проти шахраїв, і правильно зробило 
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+2
А що, тільки Динамо ? А чому не написати що проти - більшість команд УПЛ ?
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0
Кроти чорножопих з Бразилії набрали, тепер втули в команду всіх не можуть)
Виховують одних тимощуків, ордеців і рахіцьких... Яке відношення цей клуб до України має - фіг зрозумієш 
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0
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так збільшення чи зменшення?
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0
Харе чморить пернатих! Вони теж люди!
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-1
Ну це й не дивно адже в ДК немає грошей на легів. Є гроші лише на Буртніків, Ольховських, Рубчинських, Брагару... Але матч з Данією показав, що Україні потрібні свої Патріки Доргу. А щоб вони були то потрібно частіше запрошувати іноземців в Україну. 
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-2
Лига Буратин;)
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-2
Логічно бачити саме ці команди які підтримують 
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-2
Собаки такие
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-3
Звісно, виступили проти. Адже у «Динамо» немає грошей на трансфери. Рівень сучасного «Динамо»: купити Ольховського з першої ліги.
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-11
Показать Скрыть 1 ответ
Даже если бы лимит на легионеров отменили полностью, для нашего Динамо Киев, это не имеет никакого значения. Как мудро заметили Михалычи, нормальные легионеры в Динамо всё равно не едут, а разные случайные африканцы, румыны и прочий хлам нашему клубу не нужны.
Зачем вообще кого-то подписывать из легионеров, если у нас, по методички дяди Коли, лучшая футбольная академия в мире? Своими силами мы и дальше будем героически бороться за почётное четвёртое место и доказывая всем, что стабильность признак класса.
А что касается еврокубков, то тут тоже без паники. Когда об команду регулярно вытирают ноги еще в квалификациях, это уже не проблема, а многолетняя традиция. И тут уже не какие легионеры не помогут. Главное, каждый год рассказывать о легендарном прошлом, золотой молодёжи в будущем и славной истории клуба во времена Леонида Ильича Брежнева. А результаты когда-нибудь потом, а легенды и старые вымпелы они вечны.
Так что не переживайте. Михалычи сказали, что всё под контролем и 4 наше любимое место удержим💪
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-14
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