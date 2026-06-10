Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Киевский клуб выступил против увеличения лимита на легионеров
Участники Украинской Премьер-лиги решили не менять действующий лимит на легионеров на сезон 2026/27.
По информации ТаТоТаке, большинство представителей элитного дивизиона высказались против идеи увеличения максимального количества иностранных футболистов в заявке до восьми. Среди протестующих есть и обладатель Кубка Украины «Динамо».
Сообщается, что за смягчение лимита проголосовали лишь пять клубов – «Шахтер», «Полесье», «Кривбасс», «Верес» и «Александрия». Остальные участники чемпионата не поддержали предложенные изменения.
Таким образом, регламент по использованию легионеров останется неизменным и в новом сезоне.
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Протестуючі - 😅 Оце слово підібрали))) Може були проти, а не протестуючі? А то наче вийшли на Майдан з плакатами)))
Як думаєте, хто (який клуб) був ініціатором такого голосування? 😉 В житті не здогадаєтесь)))
Виховують одних тимощуків, ордеців і рахіцьких... Яке відношення цей клуб до України має - фіг зрозумієш
Зачем вообще кого-то подписывать из легионеров, если у нас, по методички дяди Коли, лучшая футбольная академия в мире? Своими силами мы и дальше будем героически бороться за почётное четвёртое место и доказывая всем, что стабильность признак класса.
А что касается еврокубков, то тут тоже без паники. Когда об команду регулярно вытирают ноги еще в квалификациях, это уже не проблема, а многолетняя традиция. И тут уже не какие легионеры не помогут. Главное, каждый год рассказывать о легендарном прошлом, золотой молодёжи в будущем и славной истории клуба во времена Леонида Ильича Брежнева. А результаты когда-нибудь потом, а легенды и старые вымпелы они вечны.
Так что не переживайте. Михалычи сказали, что всё под контролем и 4 наше любимое место удержим💪