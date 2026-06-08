ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Полесье пришли к общему решению

Киевское «Динамо» и житомирское «Полесье» определились с соперником на летних тренировочных сборах в Австрии. Обе украинские команды сыграют контрольные матчи против софийского ЦСКА.

Болгарский клуб, являющийся обладателем Кубка Болгарии сезона 2025/26, обнародовал расписание своих спаррингов. Согласно ему, 20 июня ЦСКА София встретится с «Динамо», а 24 июня проведет матч против «Полесья».

Все три команды готовятся к старту нового еврокубкового сезона. «Динамо» и ЦСКА начнут выступления в квалификации Лиги Европы, тогда как «Полесье» стартует в отборе Лиги конференций.