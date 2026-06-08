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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 05:02 |
1782
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Полесье пришли к общему решению

Обе команды сыграют на летних сборах против софийского ЦСКА

08 июня 2026, 05:02 |
1782
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Полесье пришли к общему решению
ФК Динамо
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Киевское «Динамо» и житомирское «Полесье» определились с соперником на летних тренировочных сборах в Австрии. Обе украинские команды сыграют контрольные матчи против софийского ЦСКА.

Болгарский клуб, являющийся обладателем Кубка Болгарии сезона 2025/26, обнародовал расписание своих спаррингов. Согласно ему, 20 июня ЦСКА София встретится с «Динамо», а 24 июня проведет матч против «Полесья».

Все три команды готовятся к старту нового еврокубкового сезона. «Динамо» и ЦСКА начнут выступления в квалификации Лиги Европы, тогда как «Полесье» стартует в отборе Лиги конференций.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир товарищеские матчи
Дмитрий Олийченко Источник
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