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Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2026, 05:02 |
176
0

Маркевич обратился к Мальдере после поражения от Дании

Тренер посоветовал итальянцу внимательно следить за футболистами

09 июня 2026, 05:02 |
176
0
Маркевич обратился к Мальдере после поражения от Дании
УАФ. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич дал совет наставнику сборной Украины Андреа Мальдере после поражения команды от Дании (1:2).

«В сборной Украины больше давления. В этом и заключается сложность работы наставника сборной. За три дня сложно что-то придумать. Важно следить за футболистами, чтобы на сборы были вызваны футболисты, которые находятся в оптимальной форме», – сказал Маркевич.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.

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Мирон Маркевич сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
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