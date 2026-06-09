Маркевич обратился к Мальдере после поражения от Дании

Известный украинский тренер Мирон Маркевич дал совет наставнику сборной Украины Андреа Мальдере после поражения команды от Дании (1:2).

«В сборной Украины больше давления. В этом и заключается сложность работы наставника сборной. За три дня сложно что-то придумать. Важно следить за футболистами, чтобы на сборы были вызваны футболисты, которые находятся в оптимальной форме», – сказал Маркевич.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.