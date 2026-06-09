Маркевич назвал главную проблему нынешней сборной Украины

Товарищеский матч с Данией, который завершился на 65-й минуте из-за серьезных проблем со здоровьем Кристиана Эриксена, сборная Украины проиграла со счетом 1:2, пропуская после грубых ошибок в обороне. Об этой проблеме высказался известный наставник Мирон Маркевич.

– В матче с Данией возле наших ворот пожаров было больше. – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Уж очень легко мы пропускали голы. Возле своих ворот необходимо действовать более организованно. Это сейчас, наверное, самое основное. И это касается не только защитников, но в целом командных действий.

Неуверенность бросалось в глаза и в матче с Польшей, но соперник не смог этим воспользоваться, а сейчас снова все вылезло наружу. Впереди матчи Лиги наций против Венгрии и Грузии, которые имеют в своем составе качественных футболистов атакующего плана.

Мы же помним решающие матчи против Румынии – на Евро, Бельгии – в Лиге наций, Швеции – в плей-офф отбора ЧМ. Украина во всех этих поединках пропускала по три мяча. Когда не пропускаешь, то уже не проигрываешь, а впереди свой момент всегда можно найти.