Маркевич назвал главную проблему нынешней сборной Украины
Авторитетный специалист считает, что нужно исправлять командные действия в обороне
Товарищеский матч с Данией, который завершился на 65-й минуте из-за серьезных проблем со здоровьем Кристиана Эриксена, сборная Украины проиграла со счетом 1:2, пропуская после грубых ошибок в обороне. Об этой проблеме высказался известный наставник Мирон Маркевич.
– В матче с Данией возле наших ворот пожаров было больше. – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Уж очень легко мы пропускали голы. Возле своих ворот необходимо действовать более организованно. Это сейчас, наверное, самое основное. И это касается не только защитников, но в целом командных действий.
Неуверенность бросалось в глаза и в матче с Польшей, но соперник не смог этим воспользоваться, а сейчас снова все вылезло наружу. Впереди матчи Лиги наций против Венгрии и Грузии, которые имеют в своем составе качественных футболистов атакующего плана.
Мы же помним решающие матчи против Румынии – на Евро, Бельгии – в Лиге наций, Швеции – в плей-офф отбора ЧМ. Украина во всех этих поединках пропускала по три мяча. Когда не пропускаешь, то уже не проигрываешь, а впереди свой момент всегда можно найти.
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