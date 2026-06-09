Мы этого не забудем. В Дании обратились к Украине после момента с Эриксеном

Датское издание Berlingske Tidende высоко оценило поведение сборной Украины и украинских болельщиков после драматического инцидента с Кристианом Эриксеном в товарищеском матче в Оденсе.

«Украинские игроки и болельщики вели себя с большим достоинством. В тот момент, когда вся Дания замерла, они были рядом с нами и поддерживали нас. Мы этого никогда не забудем.

Это запомнится гораздо больше, чем любой счет. После того, что произошло, говорить о футболе не имеет смысла.

Решение не продолжать матч было абсолютно правильным. И хотя Эриксен впоследствии сам покинул поле, это не меняет того, насколько серьезным был момент», – отмечает издание.

Напомним, после того как Эриксен потерял сознание на 65-й минуте встречи, матч Дания – Украина был досрочно прерван по совместному решению представителей обеих команд.