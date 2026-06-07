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  4. Трубин обратился к Эриксену, потерявшему сознание во время матча
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 23:38 | Обновлено 07 июня 2026, 23:40
865
0

Трубин обратился к Эриксену, потерявшему сознание во время матча

Украинский вратарь пожелал игроку выздоровления

07 июня 2026, 23:38 | Обновлено 07 июня 2026, 23:40
865
0
Трубин обратился к Эриксену, потерявшему сознание во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин в Instagram выразил слова поддержки Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время товарищеского матча.

Игрок «Вольфсбурга» неожиданно рухнул на газон в игре против Украины. Благодаря врачам Кристиан пришел в себя и самостоятельно покинул поле.

Футболисты сборных Дании и Украины не намеревались продолжать матч, поэтому судья остановил игру при счете 2:1 в пользу Дании.

«Думаю о тебе, Кристиан. Желаю тебе скорейшего выздоровления», – написал Анатолий.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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