Трубин обратился к Эриксену, потерявшему сознание во время матча

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин в Instagram выразил слова поддержки Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время товарищеского матча.

Игрок «Вольфсбурга» неожиданно рухнул на газон в игре против Украины. Благодаря врачам Кристиан пришел в себя и самостоятельно покинул поле.

Футболисты сборных Дании и Украины не намеревались продолжать матч, поэтому судья остановил игру при счете 2:1 в пользу Дании.

«Думаю о тебе, Кристиан. Желаю тебе скорейшего выздоровления», – написал Анатолий.