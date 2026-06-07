Трубин обратился к Эриксену, потерявшему сознание во время матча
Украинский вратарь пожелал игроку выздоровления
Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин в Instagram выразил слова поддержки Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время товарищеского матча.
Игрок «Вольфсбурга» неожиданно рухнул на газон в игре против Украины. Благодаря врачам Кристиан пришел в себя и самостоятельно покинул поле.
Футболисты сборных Дании и Украины не намеревались продолжать матч, поэтому судья остановил игру при счете 2:1 в пользу Дании.
«Думаю о тебе, Кристиан. Желаю тебе скорейшего выздоровления», – написал Анатолий.
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