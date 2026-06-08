Зинченко не промолчал после инцидента с Эриксеном

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на инцидент с лидером датской национальной команды Кристианом Эриксеном, произошедший во время товарищеского матча в Оденсе.

«Мы все с тобой, Кристиан», – написал Зинченко в сторис Instagram.

Напомним, что товарищеский матч Дания – Украина был остановлен досрочно, а позже отменен. Такое решение было принято после инцидента с участием Кристиана Эриксена, которому во время второго тайма потребовалась неотложная медицинская помощь.

Это не первый ужасный случай, который произошел с Кристианом. В июне 2021 года у него остановилось сердце в матче Евро-2020 между национальными сборными Дании и Финляндии.