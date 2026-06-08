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08 июня 2026, 07:32 |
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Зинченко не промолчал после инцидента с Эриксеном

Александр поддержал датского футболиста

08 июня 2026, 07:32 |
734
0
Зинченко не промолчал после инцидента с Эриксеном
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на инцидент с лидером датской национальной команды Кристианом Эриксеном, произошедший во время товарищеского матча в Оденсе.

«Мы все с тобой, Кристиан», – написал Зинченко в сторис Instagram.

Напомним, что товарищеский матч Дания – Украина был остановлен досрочно, а позже отменен. Такое решение было принято после инцидента с участием Кристиана Эриксена, которому во время второго тайма потребовалась неотложная медицинская помощь.

Это не первый ужасный случай, который произошел с Кристианом. В июне 2021 года у него остановилось сердце в матче Евро-2020 между национальными сборными Дании и Финляндии.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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