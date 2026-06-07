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  4. «Позволь мне это сделать». Коболли обратился к Звереву
Ролан Гаррос
07 июня 2026, 23:09 |
549
0

«Позволь мне это сделать». Коболли обратился к Звереву

Итальянский теннисист прокомментировал поражение в финале Ролан Гаррос

07 июня 2026, 23:09 |
549
0
«Позволь мне это сделать». Коболли обратился к Звереву
Getty Images/Global Images Ukraine
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Итальянский теннисист Флавио Коболли (АТР 14) прокомментировал поражение от немца Александра Зверева (АТР 3) в финальном матче «Ролан Гаррос» 2026:

«Мне сейчас нелегко говорить, но я хочу начать с тебя, Алекс. Если бы меня спросили, кто больше всего заслуживал этот титул, я всегда ответил бы: ты. Для меня было честью, учитывая наши отношения, разделить с тобой корт сегодня. Я счастлив за тебя. В то же время мне грустно, потому что я был очень близок и чувствую это. Но теперь, когда ты осуществил свою мечту, позволь мне выиграть в следующий раз.

Я начал играть в теннис еще в детстве. Никогда не ожидал достичь такого результата. Но теперь, когда я здесь, хочу сделать что-то особенное, потому что для меня это еще не конец. Это только начало. Я все еще молод, поэтому просто хочу наслаждаться каждым мгновением, которое провожу на корте, со своей улыбкой. Даже не знаю, что еще сказать... Просто поддержите Сашу».

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Александр Зверев Флавио Коболли Ролан Гаррос 2026
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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