«Позволь мне это сделать». Коболли обратился к Звереву

Итальянский теннисист Флавио Коболли (АТР 14) прокомментировал поражение от немца Александра Зверева (АТР 3) в финальном матче «Ролан Гаррос» 2026:

«Мне сейчас нелегко говорить, но я хочу начать с тебя, Алекс. Если бы меня спросили, кто больше всего заслуживал этот титул, я всегда ответил бы: ты. Для меня было честью, учитывая наши отношения, разделить с тобой корт сегодня. Я счастлив за тебя. В то же время мне грустно, потому что я был очень близок и чувствую это. Но теперь, когда ты осуществил свою мечту, позволь мне выиграть в следующий раз.

Я начал играть в теннис еще в детстве. Никогда не ожидал достичь такого результата. Но теперь, когда я здесь, хочу сделать что-то особенное, потому что для меня это еще не конец. Это только начало. Я все еще молод, поэтому просто хочу наслаждаться каждым мгновением, которое провожу на корте, со своей улыбкой. Даже не знаю, что еще сказать... Просто поддержите Сашу».