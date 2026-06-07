Вольфсбург связался со сборной Дании после жуткого падения Эриксена

Немецкий клуб «Вольфсбург» отреагировал на ужасный инцидент со своим игроком Кристианом Эриксеном в товарищеском матче против сборной Украины.

Футболист сборной Дании почувствовал себя плохо во втором тайме и потерял сознание. Матч был прерван, а врачи оперативно оказали ему первую медицинскую помощь.

Хотя Кристиан пришел в себя и поднялся на ноги, обе сборные решили не продолжать матч. Поединок остановился при счете 2:1 в пользу Дании.

Эриксен является игроком «Вольфсбурга» с сентября 2025 года. За немецкий клуб полузащитник отыграл 34 поединка (три гола и 10 ассистов).

Заявление «Вольфсбурга»:

«Мы думаем о тебе, Кристиан.

Сегодняшний товарищеский матч между Данией и Украиной пришлось остановить после того, как Кристиан Эриксен потерял сознание.

По данным Датской футбольной ассоциации, Кристиан находится в сознании и, с учётом обстоятельств, чувствует себя удовлетворительно. Он был доставлен в Университетскую клинику Оденсе, где будут проведены дальнейшие обследования.

Мы находимся в тесном контакте с Датской футбольной ассоциацией и следим за дальнейшим развитием событий.

Желаем всего наилучшего и скорейшего выздоровления, Кристиан».