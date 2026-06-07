Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вольфсбург связался со сборной Дании после жуткого падения Эриксена
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 22:22 | Обновлено 07 июня 2026, 22:26
997
0

Вольфсбург связался со сборной Дании после жуткого падения Эриксена

Немецкий клуб волнуется за своего игрока

07 июня 2026, 22:22 | Обновлено 07 июня 2026, 22:26
997
0
Вольфсбург связался со сборной Дании после жуткого падения Эриксена
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Немецкий клуб «Вольфсбург» отреагировал на ужасный инцидент со своим игроком Кристианом Эриксеном в товарищеском матче против сборной Украины.

Футболист сборной Дании почувствовал себя плохо во втором тайме и потерял сознание. Матч был прерван, а врачи оперативно оказали ему первую медицинскую помощь.

Хотя Кристиан пришел в себя и поднялся на ноги, обе сборные решили не продолжать матч. Поединок остановился при счете 2:1 в пользу Дании.

Эриксен является игроком «Вольфсбурга» с сентября 2025 года. За немецкий клуб полузащитник отыграл 34 поединка (три гола и 10 ассистов).

Заявление «Вольфсбурга»:

«Мы думаем о тебе, Кристиан.

Сегодняшний товарищеский матч между Данией и Украиной пришлось остановить после того, как Кристиан Эриксен потерял сознание.

По данным Датской футбольной ассоциации, Кристиан находится в сознании и, с учётом обстоятельств, чувствует себя удовлетворительно. Он был доставлен в Университетскую клинику Оденсе, где будут проведены дальнейшие обследования.

Мы находимся в тесном контакте с Датской футбольной ассоциацией и следим за дальнейшим развитием событий.

Желаем всего наилучшего и скорейшего выздоровления, Кристиан».

По теме:
Украинский клуб поддержал Эриксена, который потерял сознание во время матча
Тренер сборной Дании дал обещание после эпизода с Эриксеном
ВИДЕО. Момент потери сознания Эриксена в матче с Украиной
товарищеские матчи Кристиан Эриксен сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Дания - Украина прерванные матчи Вольфсбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Андрей Витренко Источник: ФК Вольфсбург
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Бокс | 07 июня 2026, 04:12 0
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном

Украинец считает, что рефери поступил правильно, остановив бой

Первый Grand Slam в карьере. Зверев стал чемпионом Ролан Гаррос 2026
Теннис | 07 июня 2026, 20:44 20
Первый Grand Slam в карьере. Зверев стал чемпионом Ролан Гаррос 2026
Первый Grand Slam в карьере. Зверев стал чемпионом Ролан Гаррос 2026

Александр обыграл Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции

Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Бокс | 07.06.2026, 08:44
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Бокс | 07.06.2026, 09:12
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Драма и серия пенальти. В битве грандов определен победитель Евро-2026 U-17
Футбол | 07.06.2026, 22:35
Драма и серия пенальти. В битве грандов определен победитель Евро-2026 U-17
Драма и серия пенальти. В битве грандов определен победитель Евро-2026 U-17
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 6
Футбол
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
07.06.2026, 09:55 19
Футбол
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
07.06.2026, 05:44 7
Бокс
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
06.06.2026, 18:01 113
Теннис
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
07.06.2026, 07:34 35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
07.06.2026, 03:12 163
Футбол
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
06.06.2026, 09:36 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем