Вольфсбург связался со сборной Дании после жуткого падения Эриксена
Немецкий клуб волнуется за своего игрока
Немецкий клуб «Вольфсбург» отреагировал на ужасный инцидент со своим игроком Кристианом Эриксеном в товарищеском матче против сборной Украины.
Футболист сборной Дании почувствовал себя плохо во втором тайме и потерял сознание. Матч был прерван, а врачи оперативно оказали ему первую медицинскую помощь.
Хотя Кристиан пришел в себя и поднялся на ноги, обе сборные решили не продолжать матч. Поединок остановился при счете 2:1 в пользу Дании.
Эриксен является игроком «Вольфсбурга» с сентября 2025 года. За немецкий клуб полузащитник отыграл 34 поединка (три гола и 10 ассистов).
Заявление «Вольфсбурга»:
«Мы думаем о тебе, Кристиан.
Сегодняшний товарищеский матч между Данией и Украиной пришлось остановить после того, как Кристиан Эриксен потерял сознание.
По данным Датской футбольной ассоциации, Кристиан находится в сознании и, с учётом обстоятельств, чувствует себя удовлетворительно. Он был доставлен в Университетскую клинику Оденсе, где будут проведены дальнейшие обследования.
Мы находимся в тесном контакте с Датской футбольной ассоциацией и следим за дальнейшим развитием событий.
Желаем всего наилучшего и скорейшего выздоровления, Кристиан».
Wir denken an dich, Christian.— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 7, 2026
Das heutige Länderspiel zwischen Dänemark und der Ukraine musste nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen abgebrochen werden.
Nach Angaben des dänischen Fußballverbands ist Christian bei Bewusstsein und den Umständen entsprechend wohlauf. Er… pic.twitter.com/tpMa4vkkie
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