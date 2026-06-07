Украинский клуб поддержал Эриксена, который потерял сознание во время матча

Украинский клуб «КудрОвка» поддержал датского футболиста Кристиана Эриксена после потери сознания во время товарищеского матча против Украины.

Эриксен на 65-й минуте матча схватился за сердце и без сознания упал на газон.

Медицинский штаб оперативно выбежал на футбольное поле, а участники матча закрыли собой Кристиана.

После помощи врачей Эриксен пришел в себя и смог самостоятельно встать на ноги.

Обе сборные решили не продолжать игру после жуткого инцидента: матч был завершен при счете 2:1 в пользу Дании.

«Есть вещи, которые важнее футбола. Наши мысли с семьёй Кристиана Эриксена и всем датским футболом», – написала пресс-служба клуба.