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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 22:44 | Обновлено 07 июня 2026, 22:46
952
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Украинский клуб поддержал Эриксена, который потерял сознание во время матча

«Кудровка» обратилась к игроку сборной Дании

07 июня 2026, 22:44 | Обновлено 07 июня 2026, 22:46
952
2 Comments
Украинский клуб поддержал Эриксена, который потерял сознание во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен
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Украинский клуб «КудрОвка» поддержал датского футболиста Кристиана Эриксена после потери сознания во время товарищеского матча против Украины.

Эриксен на 65-й минуте матча схватился за сердце и без сознания упал на газон.

Медицинский штаб оперативно выбежал на футбольное поле, а участники матча закрыли собой Кристиана.

После помощи врачей Эриксен пришел в себя и смог самостоятельно встать на ноги.

Обе сборные решили не продолжать игру после жуткого инцидента: матч был завершен при счете 2:1 в пользу Дании.

«Есть вещи, которые важнее футбола. Наши мысли с семьёй Кристиана Эриксена и всем датским футболом», – написала пресс-служба клуба.

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Андрей Витренко Источник: ФК Кудровка
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Комментарии 2
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на топ-рівні треба завязувати, а за Кудрівку ще може побвгати рік-другий
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до чого там "Кудрівка"?
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