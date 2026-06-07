Флавио Коболли – Александр Зверев. Финал Ролан Гаррос 2026. Видеообзор
Смотрите видеообзор финального матча Открытого чемпионата Франции 2026
7 июня состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 в мужском одиночном разряде.
В решающем поединке сошлись Александр Зверев (ATP 3) и Флавио Коболли (ATP 14). Зверев обыграл Коболли в пятисетовом триллере – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
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Зверев с четвертого раза сумел завоевать трофей мейджора. В первом финале в своей карьеры на US Open-2020 он проиграл австрийцу Доминику Тиму в пяти партиях. В 2024 году уступил испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах на Ролан Гаррос. На Aus Open-2025 потерпел поражение от итальянца Янника Синнера.
Ролан Гаррос 2026. Финал
Флавио Коболли [10] – Александр Зверев [2] – 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6
Видеообзор матча
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