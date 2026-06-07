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  4. Флавио Коболли – Александр Зверев. Финал Ролан Гаррос 2026. Видеообзор
Ролан Гаррос
07 июня 2026, 21:23 | Обновлено 07 июня 2026, 21:24
273
0

Флавио Коболли – Александр Зверев. Финал Ролан Гаррос 2026. Видеообзор

Смотрите видеообзор финального матча Открытого чемпионата Франции 2026

07 июня 2026, 21:23 | Обновлено 07 июня 2026, 21:24
273
0
Флавио Коболли – Александр Зверев. Финал Ролан Гаррос 2026. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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7 июня состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 в мужском одиночном разряде.

В решающем поединке сошлись Александр Зверев (ATP 3) и Флавио Коболли (ATP 14). Зверев обыграл Коболли в пятисетовом триллере – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

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Зверев с четвертого раза сумел завоевать трофей мейджора. В первом финале в своей карьеры на US Open-2020 он проиграл австрийцу Доминику Тиму в пяти партиях. В 2024 году уступил испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах на Ролан Гаррос. На Aus Open-2025 потерпел поражение от итальянца Янника Синнера.

Ролан Гаррос 2026. Финал

Флавио Коболли [10] – Александр Зверев [2] – 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6

Видеообзор матча

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Александр Зверев Флавио Коболли Ролан Гаррос 2026 видео теннисные видеообзоры
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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