Динамо обратилось к Эриксену, потерявшему сознание в матче с Украиной
Киевский клуб направил слова поддержки датскому футболисту
Киевское «Динамо» поддержало Кристиана Эриксена после инцидента, произошедшего в матче сборных Дании и Украины.
«Товарищеский матч между сборными Дании и Украины был досрочно завершен из-за состояния здоровья игрока сборной Дании Кристиана Эриксена. Желаем Кристиану здоровья и скорейшего выздоровления!» – пишет пресс-служба киевлян.
Напомним, что товарищеский матч Дания – Украина был остановлен досрочно, а позже отменен. Такое решение было принято после инцидента с участием Кристиана Эриксена, которому во время второго тайма потребовалась неотложная медицинская помощь.
Это не первый случай, который произошел с Кристианом. В июне 2021 года у него остановилось сердце в матче Евро-2020 между национальными сборными Дании и Финляндии.
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