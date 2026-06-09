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Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2026, 03:32 |
26
0

Динамо обратилось к Эриксену, потерявшему сознание в матче с Украиной

Киевский клуб направил слова поддержки датскому футболисту

09 июня 2026, 03:32 |
26
0
Динамо обратилось к Эриксену, потерявшему сознание в матче с Украиной
УАФ
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Киевское «Динамо» поддержало Кристиана Эриксена после инцидента, произошедшего в матче сборных Дании и Украины.

«Товарищеский матч между сборными Дании и Украины был досрочно завершен из-за состояния здоровья игрока сборной Дании Кристиана Эриксена. Желаем Кристиану здоровья и скорейшего выздоровления!» – пишет пресс-служба киевлян.

Напомним, что товарищеский матч Дания – Украина был остановлен досрочно, а позже отменен. Такое решение было принято после инцидента с участием Кристиана Эриксена, которому во время второго тайма потребовалась неотложная медицинская помощь.

Это не первый случай, который произошел с Кристианом. В июне 2021 года у него остановилось сердце в матче Евро-2020 между национальными сборными Дании и Финляндии.

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Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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