Вратарь клуба УПЛ: «Барселона – финальная точка, которой мне можно достичь»
Денис Марченко признал, что хотел бы играть в «Барселоне»
Вратарь «Оболони» Денис Марченко хочет поиграть за границей. 19-летний футболист назвал клуб мечты.
– Какой чемпионат тебе ближайший по стилю футбола? Где ты сам видишь себя органичнее всего?
– У меня есть конкретный клуб, который можно назвать клубом моей мечты. «Барселона» – это финальная точка, которой, думаю, для меня можно достичь. Но если говорить именно о чемпионатах, то для меня нет большой разницы. Я люблю и английский футбол, и испанский, и итальянский, и французский, и немецкий. Все топовые чемпионаты мне нравятся. Поэтому какого-либо особого преимущества нет. Хочется поиграть в самых лучших клубах мира. Но все это приходит спустя время и большую работу.
В прошлом сезоне Марченко отыграл 11 матчей, в четырех из которых не пропускал.
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