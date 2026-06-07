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Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 20:03 | Обновлено 07 июня 2026, 20:55
774
0

Вратарь клуба УПЛ: «Барселона – финальная точка, которой мне можно достичь»

Денис Марченко признал, что хотел бы играть в «Барселоне»

07 июня 2026, 20:03 | Обновлено 07 июня 2026, 20:55
774
0
Вратарь клуба УПЛ: «Барселона – финальная точка, которой мне можно достичь»
ФК Оболонь. Денис Марченко
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Вратарь «Оболони» Денис Марченко хочет поиграть за границей. 19-летний футболист назвал клуб мечты.

– Какой чемпионат тебе ближайший по стилю футбола? Где ты сам видишь себя органичнее всего?

– У меня есть конкретный клуб, который можно назвать клубом моей мечты. «Барселона» – это финальная точка, которой, думаю, для меня можно достичь. Но если говорить именно о чемпионатах, то для меня нет большой разницы. Я люблю и английский футбол, и испанский, и итальянский, и французский, и немецкий. Все топовые чемпионаты мне нравятся. Поэтому какого-либо особого преимущества нет. Хочется поиграть в самых лучших клубах мира. Но все это приходит спустя время и большую работу.

В прошлом сезоне Марченко отыграл 11 матчей, в четырех из которых не пропускал.

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Денис Марченко Барселона Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Футбол 24
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