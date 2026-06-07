Мальдера сделал выбор. Известен состав сборной Украины на матч с Данией

В воскресенье, 7 июня, в 19:30 сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Дании.

Поединок состоится на стадионе EWII Park в городе Оденсе. Эта игра станет вторым матчем для нового главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник сборной Украины Андреа Мальдера уже определился со стартовой одиннадцаткой на этот матч.

Украина: Трубин, Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко, Назарина, Очеретько, Цыганков, Судаков, Малиновский, Яремчук.

Запасные: Ермаков, Нещерет, Михавко, Романчук, Бондарь, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик, Игнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук.

Обе сборные не смогли пройти квалификацию на чемпионат мира-2026 и сейчас готовятся к старту Лиги наций УЕФА, которая начнется в сентябре 2026 года.