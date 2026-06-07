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  4. Мальдера сделал выбор. Известен состав сборной Украины на матч с Данией
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 18:02 | Обновлено 07 июня 2026, 18:22
7538
53

Мальдера сделал выбор. Известен состав сборной Украины на матч с Данией

Встреча начнется в 19:30

07 июня 2026, 18:02 | Обновлено 07 июня 2026, 18:22
7538
53 Comments
Мальдера сделал выбор. Известен состав сборной Украины на матч с Данией
УАФ
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В воскресенье, 7 июня, в 19:30 сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Дании.

Поединок состоится на стадионе EWII Park в городе Оденсе. Эта игра станет вторым матчем для нового главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник сборной Украины Андреа Мальдера уже определился со стартовой одиннадцаткой на этот матч.

Украина: Трубин, Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко, Назарина, Очеретько, Цыганков, Судаков, Малиновский, Яремчук.

Запасные: Ермаков, Нещерет, Михавко, Романчук, Бондарь, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик, Игнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук.

Обе сборные не смогли пройти квалификацию на чемпионат мира-2026 и сейчас готовятся к старту Лиги наций УЕФА, которая начнется в сентябре 2026 года.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 53
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Увага в основі Матвієнко - пильнуйте його хлопці бо зробе дубль Трубіну)
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+11
Привоз М. знову у збірній ще й капітанську пов'язку натягнути на це дерево. Коли його нах відправлять це пздц
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+10
Показать Скрыть 3 ответа
Враження що хтось дає хабарі .Невже Матвієнко потрібен збірній ? Навіщо ? 
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
а коли награвати молодь? одні і ті ж діди...пробуйте щось нове....
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+6
Чому знова матвіенко
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+5
2-1 в пользу матвея
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+3
Треба ставити кращого бомбардира Іспанії Довбика і вивести на поле під руки Ярмоленко щоб забив 2 голи 
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+3
Сундуков - це зараз груз для збірної. Краще в ротації спробували ще когось заграти.
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+2
Мінус що в пару до капітану забарного поставив любителя привозу
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+1
Коля одессит ещё и капитан?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Матвієнко і Сарапій сьогодні головні привози. Лячно за тихохода Забарного, щоб його там не крутили як першокласника, як це робив Мбапе...
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Шкода що в збірну не запросили гравця Боруссії М
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0
Показать Скрыть 3 ответа
2-3 зміни замість калюжних з 3 ліги і буде зовсім інша гра...
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-1
Кто не в курсе кашак АК228 - МОЙ Наташя.
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-1
На манеже всё те-же. Ничего не светит против Дании.
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Некоторые пишут - датчане выпускают молодняк а мы не молодняк. как так? Они выпускают молодняк потому что у них есть перспективный молодняк. Если бы Мальдера видел что и у нас есть перспективный молодняк то он бы его тоже приглашал либо выпускал
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Щось ротації майже не видно.
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-3
Ожидал Назаренко и Синчука на флангах 
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-4
Показать Скрыть 6 ответов
Дуже добре, що без пітєрца в старті. Ще б колю привоза прибрати
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-4
Эти точно на победу выходят. 
Только Туран може экспериментировать)
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-5
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