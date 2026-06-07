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  4. Михалик рассказал, чего он ожидает от сборной под руководством Мальдеры
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 17:45 |
137
0

Михалик рассказал, чего он ожидает от сборной под руководством Мальдеры

Тарас считает, что Украина должна всегда проявлять характер

07 июня 2026, 17:45 |
137
0
Михалик рассказал, чего он ожидает от сборной под руководством Мальдеры
Социальные сети. Тарас Михалик
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Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик поделился своими ожиданиями относительно предстоящего матча национальной команды с Данией.

Товарищеская встреча состоится в Оденсе. Это всего лишь второй матч сборной под руководством нового тренера Андреа Мальдеры.

Михалик считает Данию таким же серьезным соперником, как и Польша. Он уверен, что итальянский специалист прибегнет к ротации состава. В частности, по мнению Тараса, в этой игре должен появиться Илья Забарный, которого не было в матче с поляками.

«Главное, чего мне хочется – чтобы наша сборная всегда демонстрировала характер. Матчи бывают разные: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь, но раньше мы именно характером и брали свое. Даже когда игра не шла, ребята сражались. Надеюсь, Мальдер выстроит этот стержень. Тем более что ему помогают Владимир Езерский и Тарас Степаненко, которые сами всегда славились бойцовскими качествами на поле», – сказал Михалик.

Тарас надеется, что игроки сборной продемонстрируют такой же характер, как и в матче с поляками. Также он допустил, что тренерский штаб попробует применить новые тактические наработки.

Поединок с Данией состоится в воскресенье, 7 июня. Начало встречи – в 19:30.

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Тарас Михалик сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Андрей Плыгун Источник: Спорт-Экспресс Украина
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