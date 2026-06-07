Михалик рассказал, чего он ожидает от сборной под руководством Мальдеры
Тарас считает, что Украина должна всегда проявлять характер
Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик поделился своими ожиданиями относительно предстоящего матча национальной команды с Данией.
Товарищеская встреча состоится в Оденсе. Это всего лишь второй матч сборной под руководством нового тренера Андреа Мальдеры.
Михалик считает Данию таким же серьезным соперником, как и Польша. Он уверен, что итальянский специалист прибегнет к ротации состава. В частности, по мнению Тараса, в этой игре должен появиться Илья Забарный, которого не было в матче с поляками.
«Главное, чего мне хочется – чтобы наша сборная всегда демонстрировала характер. Матчи бывают разные: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь, но раньше мы именно характером и брали свое. Даже когда игра не шла, ребята сражались. Надеюсь, Мальдер выстроит этот стержень. Тем более что ему помогают Владимир Езерский и Тарас Степаненко, которые сами всегда славились бойцовскими качествами на поле», – сказал Михалик.
Тарас надеется, что игроки сборной продемонстрируют такой же характер, как и в матче с поляками. Также он допустил, что тренерский штаб попробует применить новые тактические наработки.
Поединок с Данией состоится в воскресенье, 7 июня. Начало встречи – в 19:30.
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