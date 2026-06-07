Чемпионат мира07 июня 2026, 15:11 |
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АПЛ и Бундеслига. Топ-10 лиг с наибольшим количеством игроков на ЧМ-2026
В топ-10 вошли 8 европейских чемпионатов
07 июня 2026, 15:11 |
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АПЛ будет представлена на чемпионате мира 2026 самым большим количеством заявленных футболистов – 162.
100 игроков на мундиале будут представлять немецкую Бундеслигу, 80 – испанскую Ла Лигу, 79 – французскую Лигу 1, 66 – итальянскую Серию А.
В общей сложности в топ-10 данного рейтинга попали сразу 8 европейских чемпионатов.
Топ-10 чемпионатов с самым большим количеством футболистов в заявках на чемпионат мира 2026
- 162 – АПЛ
- 100 – Бундеслига
- 80 – Ла Лига
- 79 – Лига 1
- 66 – Серия А
- 47 – Саудовская Профессиональная Лига
- 44 – МЛС
- 43 – Турецкая Суперлига
- 36 – Чемпионшип
- 32 – Эредивизи
- 32 – Бразильская Серия А
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