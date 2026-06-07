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Чемпионат мира
07 июня 2026, 15:11 |
195
0

АПЛ и Бундеслига. Топ-10 лиг с наибольшим количеством игроков на ЧМ-2026

В топ-10 вошли 8 европейских чемпионатов

07 июня 2026, 15:11 |
195
0
АПЛ и Бундеслига. Топ-10 лиг с наибольшим количеством игроков на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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АПЛ будет представлена ​​на чемпионате мира 2026 самым большим количеством заявленных футболистов – 162.

100 игроков на мундиале будут представлять немецкую Бундеслигу, 80 – испанскую Ла Лигу, 79 – французскую Лигу 1, 66 – итальянскую Серию А.

В общей сложности в топ-10 данного рейтинга попали сразу 8 европейских чемпионатов.

Топ-10 чемпионатов с самым большим количеством футболистов в заявках на чемпионат мира 2026

  • 162 – АПЛ
  • 100 – Бундеслига
  • 80 – Ла Лига
  • 79 – Лига 1
  • 66 – Серия А
  • 47 – Саудовская Профессиональная Лига
  • 44 – МЛС
  • 43 – Турецкая Суперлига
  • 36 – Чемпионшип
  • 32 – Эредивизи
  • 32 – Бразильская Серия А
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статистика ЧМ-2026 по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Германии по футболу Бундеслига чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Саудовской Аравии по футболу Major League Soccer (MLS) чемпионат Турции по футболу Чемпионшип чемпионат Нидерландов по футболу чемпионат Бразилии по футболу
Сергей Турчак Источник: Instagram
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