АПЛ и Бундеслига. Топ-10 лиг с наибольшим количеством игроков на ЧМ-2026

АПЛ будет представлена ​​на чемпионате мира 2026 самым большим количеством заявленных футболистов – 162.

100 игроков на мундиале будут представлять немецкую Бундеслигу, 80 – испанскую Ла Лигу, 79 – французскую Лигу 1, 66 – итальянскую Серию А.

В общей сложности в топ-10 данного рейтинга попали сразу 8 европейских чемпионатов.

Топ-10 чемпионатов с самым большим количеством футболистов в заявках на чемпионат мира 2026