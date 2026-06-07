Александр КЕМКИН: «Это для меня самое важное»

Украинский вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Что для вас является самым важным в работе вратаря во время матча?

– Во время матча вратарь должен выручать команду. Это для меня самое важное. Конечно, не всегда это получается, но голкипер должен спасать команду от голов.

– Насколько важна стабильность для игрока вашего амплуа в течение сезона?

– Я считаю, что очень важна. Потому что, если ты хочешь играть на топ-уровне, ты должен стабильно показывать хорошую игру. Но стабильность приходит с опытом. Так что для вратаря стабильность очень важна.

– Был ли момент, когда вы хотели что-то изменить в своей карьере?

– Вы имеете в виду, хотел ли я когда-нибудь перейти в лучшую команду? Конечно, хотел, всегда хочется прогрессировать. Считаю, это нормальная ситуация для любого профессионального футболиста.

– Расскажите о конкуренции с другими вратарями команды: Маханьковым, Хомой, Сычевым. Какие у вас отношения?

– Очень хорошие профессиональные отношения. У нас нет никакой вражды. Так что работаем и стараемся, как говорится, подталкивать друг друга, и чтобы мы приносили пользу команде в первую очередь.