Испания07 июня 2026, 14:17 | Обновлено 07 июня 2026, 14:18
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Осталась одна проблема. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Украинский вингер согласовал условия контракта с Трабзонспором
07 июня 2026, 14:17 | Обновлено 07 июня 2026, 14:18
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков близок к переходу в турецкий «Трабзонспор», сообщает Haber61.
По информации источника, клуб из Трабзона предложил 28-летнему игроку большую зарплату, чем амстердамский «Аякс». После этого агент украинца проинформировал «Трабзонспор», что его клиент готов к трансферу.
Теперь турецкому клубу осталось согласовать условия перехода игрока с «Жироной». Подписание украинского вингера оценивается в 10 млн евро.
Сообщалось, что «Трабзонспор» поставил ультиматум Цыганкову и «Жирони».
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