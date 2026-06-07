Осталась одна проблема. Цыганков близок к переходу в новый клуб

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков близок к переходу в турецкий «Трабзонспор», сообщает Haber61.

По информации источника, клуб из Трабзона предложил 28-летнему игроку большую зарплату, чем амстердамский «Аякс». После этого агент украинца проинформировал «Трабзонспор», что его клиент готов к трансферу.

Теперь турецкому клубу осталось согласовать условия перехода игрока с «Жироной». Подписание украинского вингера оценивается в 10 млн евро.

Сообщалось, что «Трабзонспор» поставил ультиматум Цыганкову и «Жирони».