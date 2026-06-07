Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Осталась одна проблема. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Испания
07 июня 2026, 14:17 | Обновлено 07 июня 2026, 14:18
932
1

Осталась одна проблема. Цыганков близок к переходу в новый клуб

Украинский вингер согласовал условия контракта с Трабзонспором

07 июня 2026, 14:17 | Обновлено 07 июня 2026, 14:18
932
1 Comments
Осталась одна проблема. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков близок к переходу в турецкий «Трабзонспор», сообщает Haber61.

По информации источника, клуб из Трабзона предложил 28-летнему игроку большую зарплату, чем амстердамский «Аякс». После этого агент украинца проинформировал «Трабзонспор», что его клиент готов к трансферу.

Теперь турецкому клубу осталось согласовать условия перехода игрока с «Жироной». Подписание украинского вингера оценивается в 10 млн евро.

Сообщалось, что «Трабзонспор» поставил ультиматум Цыганкову и «Жирони».

По теме:
Продать на 200 млн, купить — на 300. Реал готовит безумные трансферы летом
«Ситуация очень серьезная». В Турции раскрыли детали трансфера Цыганкова
Моуринью просит Реал вернуть в клуб своего звездного воспитанника
чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу Ла Лига Жирона Виктор Цыганков Трабзонспор Аякс
Антон Романенко Источник: Haber61.net
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Буковины: «Будет усиление, мы общаемся с легионерами»
Футбол | 07 июня 2026, 14:58 0
Тренер Буковины: «Будет усиление, мы общаемся с легионерами»
Тренер Буковины: «Будет усиление, мы общаемся с легионерами»

Клуб продвинулся в переговорах с иностранными игроками

Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Бокс | 07 июня 2026, 08:44 1
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко

Рико назвал Али

Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Теннис | 07.06.2026, 09:33
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Бокс | 07.06.2026, 04:12
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Судаков назвал футболиста сборной Украины, который стоит 150 миллионов
Футбол | 07.06.2026, 10:22
Судаков назвал футболиста сборной Украины, который стоит 150 миллионов
Судаков назвал футболиста сборной Украины, который стоит 150 миллионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Там його жінка все вирішує. Ви що не знали.
Ответить
-1
Популярные новости
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
06.06.2026, 05:13 3
Бокс
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 6
Футбол
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
06.06.2026, 07:27 34
Футбол
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
07.06.2026, 05:44 7
Бокс
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
06.06.2026, 11:11 4
Футбол
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 2
Футбол
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем