Дания – Украина. Прогноз на товарищеский матч от Игоря Цыганыка

В воскресенье, 7 июня, сборная Дании принимает на своем поле в Оденсе национальную команду Украины. Последний матч сезона перед летним перерывом будет иметь принципиальный характер для обеих команд. Начало встречи — в 19:30 по киевскому времени.

Журналист, блогер и амбассадор betking Игорь Цыганик сделал свой прогноз на этот поединок.

Украина

Для украинцев это лишь второй матч под руководством нового тренера Андреа Мальдеры, сменившего на этом посту Сергея Реброва. Команда переживает переходный период, ищет стабильности после провальной квалификации на ЧМ-2026.

Итальянский специалист пытается приучить игроков к своему видению дисциплинированной обороны, уверенного контроля мяча и быстрых контратак. Однако главный фактор, на котором акцентирует внимание Мальдера – атмосфера в команде. Тренер специально собрал игроков в Украине, устроил встречу с болельщиками, чтобы поднять боевой дух в коллективе и напомнить, для кого и ради чего футболисты отдают все силы на поле.

Возвращение в состав опытного ветерана Андрея Ярмоленко тоже должно сыграть свою роль. К тому же нападающий «Динамо» уже показал в матче с Польшей, что может быть не только авторитетом в раздевалке, но и за счет индивидуального мастерства делать реальную разницу в игре. К тому же у Андрея Николаевича будет своя дополнительная мотивация отличиться в этом матче – до знаменитого бомбардирского рекорда Андрея Шевченко остался всего один мяч.

Мальдера пояснил, что в матче с Данией будут играть те, кто не получил шанс в поединке с поляками. Однако специалист отметил – футболисты, которые выйдут на поле, должны максимально самоотверженно бороться за результат. Игроки резерва, вероятно, будут пытаться проявить себя перед новым тренером даже лучше, чем лидеры.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Дания

Датчане также переживают переходный период после неудачного отбора на ЧМ-2026, однако тренер у них не сменился. 47-летний Брайан Ример — выходец из английской тренерской школы, который сочетает скандинавскую дисциплину с английской интенсивностью и высоким прессингом. Его команда делает ставку на прагматичный футбол, контроль мяча, физическое превосходство и игру на стандартах. Традиционно датчане очень сильны дома. За последние четыре года на своем поле они проигрывали лишь раз — в ноябре 2024-го в матче против Испании (1:2).

В атаке датчане зависят от креатива Эриксена. Именно он главный дирижер «динамита». Впрочем, при игре с командами, практикующими плотную оборону низким блоком, у команды Римера часто возникают проблемы.

Последний матч с Конго (0:0) вряд ли можно занести в актив команды. Будучи фаворитом встречи, датчане нанесли лишь три удара в створ ворот соперника.

В целом за последние полгода Дания одержала лишь одну победу над Северной Македонией (4:0), что говорит об определенном кризисе в команде.

Очные встречи

История противостояний Дании и Украины не слишком богата. Команды играли всего три раза – более двадцати лет назад. Баланс при этом равный – одна победа украинцев, один триумф датчан и одна ничья. Количество забитых мячей – 2:2.

Прогноз

Несмотря на товарищеский характер встречи, для обеих команд этот матч имеет большое значение с точки зрения проверки собственных сил перед Лигой Наций и психологической готовности. У датчан будет существенный козырь в виде поддержки трибун. Сложности украинцам дополнительно добавляют длительные и сложные переезды, а также ротация состава.

И Дания, и Украина нуждаются в положительном результате от этой встречи, поэтому мотивация у каждой из команд будет на самом высоком уровне. Ожидается равный, тактически выверенный матч с акцентом на контроль мяча и стандарты. Наиболее вероятный сценарий – ничья или минимальная победа Дании. Оптимальной же ставкой на поединок будет «Обе команды забьют» за 1,90.