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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 12:33 | Обновлено 07 июня 2026, 12:34
441
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Леонид БУРЯК: «Дания – это такие скандинавские немцы»

Экс-тренер сборной – о матче Дания – Украина, Мальдере и Ярмоленко

07 июня 2026, 12:33 | Обновлено 07 июня 2026, 12:34
441
3 Comments
Леонид БУРЯК: «Дания – это такие скандинавские немцы»
УАФ. Леонид Буряк
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Легенда киевского «Динамо» и бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о товарищеском матче Дания – Украина, а также дал оценку игре Андрея Ярмоленко и Виктора Цыганкова.

– Леонид Иосифович, какие у вас ожидания от поединка Дания – Украина? Какой позитив такие матчи дают? Особенно в контексте успешного спарринга с Польшей.

– В принципе сыграть со сборными Польши и Дании – это вызов. К таким матчам нужно готовиться. Также новый тренер у сборной Украины. У него хорошие отзывы. О том результате, который был достигнут в поединке с непростым соперником Польшей, все пишут. В общем, один позитив! Нет плохих матчей. Нужно все время хорошо играть. Это достаточно хороший уровень. И, конечно, к этому стремиться надо, чтоб назвали потом легендами и звездами. Это стоит труда.

– Вы позитивно оцениваете первый матч Андреа Мальдеры на посту главного тренера сборной Украины?

– Надо выигрывать, и тогда будет все нормально. Украина – страна футбольная. В Украине три лауреата «Золотого мяча». Если говорить о любом футболисте и любом тренере, то нужно забивать и нужно выигрывать. Тогда все будет нормально.

– Дания перед матчем с Украиной сыграла вничью 0:0 с участником чемпионата мира ДР Конго.

– Африканский футбол – это достаточно хороший футбол. Я знаю сборную Дании. Я видел отборочные матчи, когда они на чемпионат мира не попали. Это достаточно молодая и хорошая команда. Дания играет в современный футбол. Это достаточно скоростная команда. Они смотрят на перспективу. Дания – это Дания! Это такие скандинавские немцы. Они обученные, очень мотивированные, организованные. Так что посмотрим, как будет.

– Что скажете о Ярмоленко? Андрей забил в матче с Польшей.

– У меня тоже такая ситуация. Я долго не мог забить сотый гол. Но я надеюсь. Уже остался один шаг. Ярмоленко – актуальный игрок и лидер «Динамо» Киев. Тренер сейчас взял его в сборную. Мой совет: пока у него есть силы и пока у него есть мастерство, нужно играть. Потому что он востребован. И фон для того, чтобы играть, очень хороший. Чем дольше играешь – тем лучше для него.

– Интересно будет, если у Ярмоленко получится стать лучшим голеадором в истории сборной Украины и в истории УПЛ? Это и мотивация для других, что возможно достигать таких результатов?

– Для него мотивация и, конечно, для каждого. Забить 100 мячей или забить столько, сколько Андрей забил, и стать лидером, это не всем дано. Это очень серьезный труд. Он, конечно, сейчас звезда и, конечно, он лидер.

– И Виктора Цыганкова можно выделить? Все-таки два ассиста сделал в матче с Польшей.

– Он стал европейским футболистом. Цыганков сейчас актуален. Конечно, он прибавил.

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Мнение эксперта сборная Украины по футболу Леонид Буряк сборная Дании по футболу Дания - Украина Андреа Мальдера Андрей Ярмоленко Виктор Цыганков
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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Буряк это балбес,скандинавы в широком смысле и есть немцы.
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І не тільки Данія є Данія, а сьогодні буде перевірка який Мальдера є Мальдерою. Хоч і тут позитивний результат типу нічиєї в гостях ще нічого не значитиме. Хоча може Мальдера щось знає уже із практики що не знав Ребров. Щоб просто не програти як шведам. Швеція як і Німеччина сусід Данії, яких відділяють півтора десятка км води біля Копенгагена, які там зате зєднані мостом.
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Команда Конго це серйозний суперник, з яким треба рівнятися, по його словах. Але раніше на мундіалях такої команди особливо то не було
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