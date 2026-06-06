У Роналду первая за два года голевая засуха

Сборная Португалии провела контрольный матч с соперниками из Чили и победила со счетом 2:1. Практически час команды не могли открыть счет, но все же фаворит был сильнее благодаря метким ударам Гонсалу Гедеша и Бруну Фернандеша.

Лидер «европейских бразильцев» Криштиану Роналду провел на поле первый тайм и был заменен в перерыве. 41-летний футболист не забил во втором матче подряд, чего с ним не случалось в течение двух лет еще с Евро-2024, где неудачная серия затянулась на пять поединков.

17 июня Португалия сыграет первый матч на чемпионате мира против ДР Конго, а далее будет противостоять Узбекистану и Колумбии.