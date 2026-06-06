САЛИБА: «Неправда, что Арсенал – команда, которая просто выносит мяч»

После долгого ожидания французский защитник Вильям Салиба наконец-то стал чемпионом Англии с «Арсеналом» и теперь может в полной мере насладиться победой. Он ответил на критику в адрес стиля игры своей команды, который часто ассоциировался с образом вечных неудачников в последние сезоны.

«Было много насмешек. Даже когда мы были на вершине таблицы, все говорили, что мы в какой-то момент сдадимся. Это просто подколки, это футбол. Если вы хотите это изменить, вам просто нужно победить. Мы победили, и так больше не смогут говорить», – заявил Салиба.

«В первый сезон, когда я пришел (2022/2023), мы играли в невероятный футбол. Именно в том сезоне, я считаю, мы заслужили титул. Как обычно, над нами смеялись, мы были вторыми. Во втором сезоне мы тоже заняли второе место, а в прошлом – играли довольно хорошо и снова финишировали вторыми», – отметил защитник «Арсенала».

«В этом сезоне я не согласен с тем, что говорят, будто мы команда, которая просто выносит мяч. Мы играем в хороший футбол, но правда и то, что мы забиваем гораздо больше со стандартных положений, это просто невероятно. А сейчас в Премьер-лиге все делают длинные вбросы из аута, делают ставку на угловые… Не только мы, мы просто забиваем больше, чем другие», – добавил игрок «Арсенала».

Вильям Салиба стал вторым защитником после Вирджила ван Дейка, которого портал Transfermarkt оценил в 100 млн евро.